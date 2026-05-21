Drei Tage neben toter Ehefrau: Neue Details erschüttern die Steiermark

Nach der tödlichen Bluttat in der Steiermark verdichten sich nun die Hinweise auf ein mögliches Motiv. Die schwere Erkrankung der 59-jährigen Ehefrau wird jetzt in den Fokus gerückt.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Erkrankung der Frau ein mögliches Motiv für die mutmaßliche Tat gewesen sein könnte.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Erkrankung der Frau ein mögliches Motiv für die mutmaßliche Tat gewesen sein könnte.

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz zeichnet sich nun erstmals ein mögliches Motiv ab. Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, steht ein 64-jähriger Mann im Verdacht, seine 59-jährige Ehefrau mit einem Kleinkalibergewehr erschossen zu haben. Nun verdichten sich laut einem Bericht der Kleinen Zeitung die Hinweise darauf, dass die Krankheit der Frau und eine mögliche Überforderung des Mannes eine Rolle gespielt haben könnten.

Ehepaar lebte zurückgezogen

Das Paar soll zurückgezogen auf einem abgelegenen Gehöft in einem Waldstück im Ortsteil Gschmaier (Gemeinde Hersdorf an der Feistritz) gelebt haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte die Frau bereits am Sonntag getötet worden sein. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Kleinkalibergewehr, wurde später von Ermittlern sichergestellt. Laut Polizei soll der Mann die Waffe illegal besessen haben.

Drei Tage neben der toten Ehefrau

Besonders erschütternd: Nach der Tat dürfte der 64-Jährige mehrere Tage mit seiner bereits getöteten Ehefrau im Haus verbracht haben. In dieser Zeit soll er laut bisherigen Erkenntnissen auch mehrfach versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Erst am Mittwochnachmittag kontaktierte der Mann eine Verwandte telefonisch und schilderte ihr offenbar, was passiert war. Gleichzeitig kündigte er laut Polizei auch seinen Suizid an. Die Angehörige verständigte daraufhin sofort die Einsatzkräfte.

Cobra-Einsatz endete mit Festnahme

Da zunächst unklar war, ob der Mann bewaffnet ist, standen neben mehreren Polizeistreifen auch das Einsatzkommando Cobra und die Verhandlungsgruppe Süd im Einsatz. Schließlich gelang es den Spezialkräften, Kontakt mit dem 64-Jährigen herzustellen. Er verließ das Haus später ohne Widerstand und wurde festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit weiterhin in einem Krankenhaus. Wegen seiner Verletzungen konnte er bislang noch nicht von Ermittlern des Landeskriminalamtes einvernommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und möglichen Motiv dauern an. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete bereits die Obduktion der 59-Jährigen an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 11:11 Uhr aktualisiert