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/ ©Canva Montage/Direktion Landtag Steiermark
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den steirischen Landtag und Geld.
Die Steiermärkische Landesregierung hat am Donnerstag den Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2025 beschlossen.
Steiermark
21/05/2026
Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss: So hoch sind die Schulden der Steiermark wirklich

Die Steiermärkische Landesregierung hat den Rechnungsabschluss für 2025 beschlossen. Dabei zeigt sich: Die Neuverschuldung des Landes fiel niedriger aus als ursprünglich budgetiert. Trotzdem bleibt der Schuldenstand hoch.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(249 Wörter)
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Die Steiermärkische Landesregierung hat am Donnerstag den Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2025 beschlossen. Laut den vorliegenden Zahlen fiel die Neuverschuldung des Landes geringer aus als ursprünglich angenommen. Der sogenannte Nettofinanzierungssaldo lag 2025 bei rund 764,6 Millionen Euro. Budgetiert gewesen waren ursprünglich 942 Millionen Euro.

LH Mario Kunasek führt persönlich durch die Grazer Burg, wo auch das Faksimile der Georgenberger Handfeste zu besichtigten ist.
©Land Steiermark/Puchinger
„Der Vergleich macht sicher, wem die budgetäre Zukunft unseres Landes wirklich ein Anliegen ist“, so LH Mario Kunasek.

Defizit niedriger als geplant, dennoch hoch

Der Rechnungsabschluss wird nun zunächst an den Landesrechnungshof übermittelt. Nach dessen Stellungnahme muss der Abschluss erneut von der Landesregierung beschlossen und anschließend im Landtag behandelt werden. Laut den vorliegenden Zahlen stiegen die Einnahmen des Landes 2025 auf insgesamt rund 8,4 Milliarden Euro. Besonders bei den Ertragsanteilen des Bundes sowie bei Landesabgaben gab es höhere Einnahmen als ursprünglich kalkuliert. Dazu zählen unter anderem Tourismusabgaben, Nächtigungsabgaben und Verwaltungsgebühren.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Willibald Ehrenhäfer aus der Steiermark.
© Land Steiermark / Robert Binder
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer spricht von einem wichtigen Schritt zur Konsolidierung des Landeshaushalts.

Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben

Auch die Auszahlungen des Landes erhöhten sich im vergangenen Jahr. Insgesamt lagen die Ausgaben bei rund 9,2 Milliarden Euro. Mehr Geld floss unter anderem in Bedarfszuweisungen, Förderungen im Bereich Energie und Wohnbau sowie in die Bewältigung von Unwetter- und Katastrophenschäden. Gleichzeitig sanken laut Rechnungsabschluss die Personalkosten. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer sprach von einem wichtigen Schritt zur Konsolidierung des Landeshaushalts. Besonders positiv sei, dass sich die operative Gebarung verbessert habe. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek betonte, dass der strengere Budgetvollzug Wirkung zeige. Trotz der niedrigeren Neuverschuldung bleibt der Gesamtschuldenstand des Landes Steiermark weiterhin auf hohem Niveau. Mit Stand Ende 2025 betrugen die Schulden inklusive außerbudgetärer Einheiten insgesamt rund 7,4 Milliarden Euro.

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