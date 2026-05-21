Nach großer Suchaktion in der Steiermark: Nun ist die 91-Jährige tot

Wie bereits berichtet, konnte nach einer großangelegten Suchaktion Mittwochnachmittag, 20. Mai 2026, eine abgängige 91-Jährige in einem Waldstück bei Dechantskirchen in der Steiermark lebend aufgefunden werden.

Nachdem die Tochter die Abgängigkeit der 91-Jährigen am Mittwoch gegen 10.30 Uhr bei der Polizei gemeldet hatte, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Neben Polizeistreifen standen unter anderem Diensthunde, Feuerwehren, Drohnenteams, Suchhundestaffeln, die Rettungshundebrigade sowie Polizeischüler im Einsatz. Nach Auswertung von Zeugenhinweisen wurde der Suchradius erweitert. Gegen 16.13 Uhr konnte die Seniorin schließlich dank Hinweisen von drei Zivilpersonen mithilfe einer Feuerwehrdrohne in einem Waldstück bei Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gefunden werden. Die Frau war ansprechbar, klagte jedoch über Hüftschmerzen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins LKH Vorau gebracht. 5 Minuten berichtete: Große Suchaktion in der Steiermark: Vermisste Frau gefunden.

91-Jährige im Krankenhaus verstorben

Am Tag danach folgt die traurige Nachricht: Wie die Polizei nun bekannt gibt, ist die 91-Jährige Donnerstagfrüh, 21. Mai 2026, im Krankenhaus verstorben.