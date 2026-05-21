„Finger weg von den Unis“: Einsparungen könnte tausende Jobs kosten

Schon zuletzt hatten Vertreter der Universitäten Alarm geschlagen. Hintergrund sind die geplanten Kürzungen im Hochschulbereich für die kommenden Jahre. Laut bisherigen Berechnungen könnten den steirischen Universitäten und Hochschulen bis zu 500 Millionen Euro fehlen. Experten befürchten dadurch massive Auswirkungen auf Forschung, Lehre und Arbeitsplätze. Bereits jetzt steht die Sorge im Raum, dass jede fünfte Stelle an den Universitäten in Graz und Leoben gefährdet sein könnte. Besonders betroffen wären junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

SPÖ spricht von Gefahr für den Forschungsstandort

Scharfe Kritik kommt von der steirischen SPÖ. Landesparteivorsitzender Max Lercher bezeichnet die kolportierten Kürzungen als „abzulehnen“ und verweist auf die Bedeutung von Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Steiermark. Es brauche eine Balance zwischen notwendigem Sparen und Investitionen in Zukunftsbereiche. Die Grazer SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus warnt insbesondere vor Folgen für die Landeshauptstadt. Graz habe sich als Universitäts- und Forschungsstandort europaweit etabliert. Einsparungen in diesem Bereich würden die Entwicklung der Stadt gefährden. Die SPÖ fordert daher eine Abkehr von den geplanten Kürzungen.

ÖVP warnt vor Auswirkungen auf Graz

Auch der Grazer Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sieht die angekündigten Einsparungen kritisch. Universitäten seien ein wesentlicher Faktor für Innovation, Forschung und die Ausbildung junger Fachkräfte. Kürzungen würden den Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort Graz schwächen. Gleichzeitig übte Hohensinner Kritik an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Während diese die Pläne des Bundes kritisiere, habe die Stadt Graz mit der Einstellung der Förderung des ESA-BIC-Programms im Science Park selbst ein wichtiges Innovationsprojekt beendet. Wer sich für den Forschungsstandort einsetzen wolle, müsse dies auch auf kommunaler Ebene tun, so Hohensinner.

Grüne unterstützen Proteste gegen Sparpläne

Die steirischen Grünen kündigten an, die Proteste von Studierenden, Lehrenden und Universitäten gegen die Sparmaßnahmen zu unterstützen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl spricht von einem „gefährlichen Kahlschlag“ bei Bildung, Forschung und Innovation. Wirtschaftssprecher Lambert Schönleitner betont die Bedeutung der Hochschulen für Unternehmensgründungen, Innovationen und hochwertige Arbeitsplätze. Bildungs- und Wissenschaftssprecherin Veronika Nitsche verweist auf mögliche Folgen für Studierende, darunter größere Lehrveranstaltungen, schlechtere Betreuungsverhältnisse und weniger Studienplätze. Auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und die Leobener Gemeinderätin Susanne Sinz heben die Rolle der Universitäten für die regionale Entwicklung hervor. Besonders die Montanuniversität Leoben sei für Forschung und Industriekooperationen von zentraler Bedeutung.

KPÖ kritisiert „Angriff auf Bildung und Forschung“

Auch die KPÖ lehnt die angekündigten Einsparungen im Hochschulbereich ab. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz spricht von einem „gezielten Angriff auf den Forschungsbereich sowie auf die Beschäftigten und Studierenden an unseren Hochschulen“. Aus Sicht der KPÖ seien Kürzungen in Bildung und Forschung angesichts der Bedeutung der Universitäten für Wissenschaft, Ausbildung und Innovation nicht nachvollziehbar. Melinz kritisiert insbesondere die politischen Prioritäten der Bundesregierung. Während im Bildungsbereich massive Einschnitte diskutiert würden, stünden für andere Bereiche ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Die geplanten Einsparungen seien daher aus Sicht der KPÖ „falsch“ und „verantwortungslos“.

Bürgermeisterin Kahr sieht Zukunft der Stadt betroffen

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr warnt ebenfalls vor den Auswirkungen möglicher Einsparungen. Für Graz gehe es dabei nicht nur um Bildungspolitik, sondern um die Zukunft der gesamten Stadt. Wissenschaft und Forschung hätten zentrale Bedeutung für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Landeshauptstadt. Massive Kürzungen würden daher weit über die Universitäten hinaus spürbare Folgen haben.

Diskussion über Finanzierung geht weiter

Ob und in welchem Ausmaß die angekündigten Einsparungen tatsächlich umgesetzt werden, ist derzeit noch offen. Klar ist jedoch, dass die Debatte über die Finanzierung von Universitäten und Forschungseinrichtungen in der Steiermark weiter an Intensität gewinnt. Während die Hochschulen vor erheblichen Folgen für Personal, Lehre und Forschung warnen, fordern mehrere politische Parteien, Investitionen in Wissenschaft und Bildung von den Sparmaßnahmen auszunehmen.