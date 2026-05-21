Auszeichnung für historische Arbeiten: 30 Schüler geehrt

Im Landesarchiv wurden Schülerinnen und Schüler für herausragende Leistungen in der steirischen Landesgeschichte ausgezeichnet. Insgesamt 30 Jugendliche erhielten die Wartinger-Medaille, drei weitere die Ferdinand-Tremel-Medaille.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs wurden am 21. Mai 2026 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark mit der Wartinger-Medaille sowie der Ferdinand-Tremel-Medaille ausgezeichnet. Mit den traditionsreichen Ehrungen werden besondere Leistungen im Bereich der steirischen Landesgeschichte sowie historische vorwissenschaftliche Arbeiten gewürdigt.

Traditionsreiche Auszeichnungen mit langer Geschichte

Die Wartinger-Medaille geht auf den ersten steirischen Landesarchivar Josef Wartinger (1773–1861) zurück und zählt zu den ältesten Auszeichnungen des Landes Steiermark. Sie wird an Schülerinnen und Schüler vergeben, die sich im Rahmen des Unterrichts intensiv mit steirischer Geschichte und Landeskunde auseinandersetzen und ihr Wissen in einer Preisprüfung unter Beweis stellen. Die Ferdinand-Tremel-Medaille wird für besonders herausragende abschließende Arbeiten mit historischem Schwerpunkt vergeben und ergänzt die traditionelle Auszeichnung um eine wissenschaftlich vertiefte Komponente.

„Geschichte stärkt demokratisches Bewusstsein“

In seiner Festansprache betonte Bildungslandesrat Stefan Hermann die Bedeutung historischer Bildung für die Gesellschaft. Die Beschäftigung mit Geschichte stärke das Verständnis für demokratische Werte und gesellschaftliche Zusammenhänge. Besonders erfreulich sei das große Interesse junger Menschen an der Auseinandersetzung mit der Landesgeschichte.

Organisation durch Historischen Verein

Die Verleihung der Medaillen erfolgt durch den Historischen Verein für Steiermark, die Organisation liegt bei Landeskunde-Referentin Karin Thierrichter. Sie hob die lange Tradition der Auszeichnung hervor, die seit rund 210 Jahren, mit kurzen Unterbrechungen, vergeben wird. Auch Obmann-Stellvertreterin Elisabeth Schöggl-Ernst würdigte die Leistungen der Schüler und betonte die Bedeutung der Ehrungen für die historische Bildung und das Verständnis steirischer Landesgeschichte im schulischen Kontext.

30 Auszeichnungen in der Steiermark

Im Schuljahr 2025/26 nahmen insgesamt neun steirische Schulen an der Initiative teil. 30 Schülerinnen und Schüler wurden mit der Wartinger-Medaille ausgezeichnet, zusätzlich wurden drei Ferdinand-Tremel-Medaillen für besonders herausragende Arbeiten vergeben. Bei der feierlichen Verleihung waren auch Ehrengäste aus Bildung, Wissenschaft und Kultur anwesend, darunter Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Gemeinsam mit Lehrkräften, Familien und Freunden wurden die Leistungen der ausgezeichneten Jugendlichen gewürdigt.

Lob für Engagement und wissenschaftliche Neugier

Landesrat Hermann bedankte sich abschließend beim Historischen Verein für Steiermark sowie bei den Lehrkräften und Familien für ihre Unterstützung. Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler hätten gezeigt, wie wichtig historische Neugier und kritisches Denken seien. Gerade in einer Zeit, in der Informationen jederzeit verfügbar sind, sei die Fähigkeit, Quellen zu hinterfragen und Zusammenhänge zu verstehen, besonders bedeutend.

©Land STMK/Laimer | Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark wurden heute im Wartingersaal in Graz ausgezeichnet.