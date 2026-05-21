VOLLMUND erweitert Programm: Sterne-Küche trifft außergewöhnliche Schauplätze

Das Kulinarik-Format VOLLMUND geht 2026 in die dritte Runde und erweitert sein Konzept um neue Standorte, internationale Impulse und zusätzliche Veranstaltungsformate.

Die Erlebnisregion Graz setzt ihre kulinarische Veranstaltungsreihe VOLLMUND fort und bringt 2026 erneut Spitzenküche an außergewöhnliche Orte. Die Kombination aus regionaler Kulinarik, besonderen Schauplätzen und kulturellen Programmpunkten soll die Region als Genussdestination weiter stärken.

Kulinarik trifft Erlebnisorte

Die VOLLMUND-Reihe führt das Publikum an unterschiedliche Orte in Stadt und Region – von Bergen über Gewässer bis hin zu historischen Anlagen. Jede Veranstaltung soll dabei ein eigenständiges Erlebnis zwischen Kulinarik, Natur und Kultur schaffen. Entwickelt wurde das Format in Zusammenarbeit mit der Firma Innoprojekt Standort- und Lebensraummanagement und dem Tourismusverband Region Graz. Ziel ist es, besondere Orte der Region als Bühne für Genuss und Begegnung zu inszenieren.

Internationale Premiere und neue Formate

Eine der wichtigsten Neuerungen 2026 ist ein internationaler Auftritt: Am 27. Mai wird VOLLMUND erstmals auch außerhalb Österreichs umgesetzt. Bei einem Event in Norddeutschland soll die Urlaubsdestination Graz gemeinsam mit steirischen Spitzenköchen und Sportvertretern präsentiert werden. Mit dabei sind unter anderem der Genussbotschafter Johann Lafer, Haubenkoch Christof Widakovich sowie Vertreter des THW Kiel. Das Event soll insbesondere mediale Aufmerksamkeit für die Erlebnisregion Graz im internationalen Umfeld schaffen.

Kulinarik in der Kunstmühle und am Schöckl

Im Juli 2026 wird die Kunstmühle Haindl in Kalsdorf bei Graz zur Kulisse für zwei Abende mit kreativer Küche und regionalen Produkten. Verantwortlich für die Kulinarik sind Markus Galleé und Tobias Graf von „The Underground Kitchen“. Ein weiterer Programmpunkt ist eine Kooperation mit dem Kammer Musik Festival, das 2026 sein 30-jähriges Bestehen feiert. Am 29. Juli findet eine kulinarische Konzertwanderung am Schöckl statt, die mehrere Stationen verbindet und Musik mit regionaler Kulinarik kombiniert.

Adventfahrt mit der Bim durch Graz

Im November steht mit der „VOLLMUND-Fahrt“ ein weiteres Highlight am Programm. Eine festlich beleuchtete Straßenbahn führt durch das vorweihnachtliche Graz, begleitet von einem mehrgängigen Gourmetmenü in Holzboxen sowie Getränken und Weinbegleitung.

Regionale Wirtschaft und Identität im Fokus

Für die Erlebnisregion Graz steht VOLLMUND nicht nur für Kulinarik, sondern auch für Standortentwicklung. „Mit dieser Veranstaltungsreihe ist es uns gelungen, außergewöhnliche Orte und erlesene Kulinarik in Stadt und Land zu verbinden“, erklären Vorsitzende Sylvia Loidolt und Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer. Ziel sei es, die Region über ihre Grenzen hinaus sichtbar zu machen, regionale Betriebe einzubinden und wirtschaftliche Impulse zu setzen. Gleichzeitig soll das Projekt die Zusammenarbeit regionaler Partner stärken und das Bewusstsein für die Vielfalt der Erlebnisregion fördern.

Mehrere Termine

Die VOLLMUND-Saison 2026 umfasst mehrere Termine zwischen Juni und November. Auftakt ist im Grazer Bergland auf der Gleinalm, weitere Stationen sind unter anderem die Kunstmühle Haindl in Kalsdorf, der Packer Stausee, die Grazer Weingärten sowie die Adventfahrt durch Graz. Die Teilnahme ist jeweils auf 50 Personen pro Termin limitiert. Ein 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung kostet 169 Euro pro Person. Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt und sind an den jeweiligen Locations wetterabhängig. Bei Schlechtwetter erfolgt eine Rückerstattung der Tickets.