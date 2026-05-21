Tragödie im Murtal: Tochter entdeckt verunglückten Vater

Donnerstagnachmittag, 21. Mai 2026, kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall mit einem Hoflader in Pölstal (Bezirk Murtal). Ein 78-jähriger Mann wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Der Mann dürfte gegen 15 Uhr mit dem Fahrzeug einen angrenzenden Forstweg in Richtung Wald befahren haben, um dort Arbeiten durchzuführen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Hoflader um, wodurch der Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einige Minuten danach wurde der Verunfallte von seiner 43-jährigen Tochter aufgefunden. Gemeinsam mit einem Ersthelfer konnte der Mann mittels eines Traktors aus der Zwangslage befreit werden.

Reanimation blieb vergebens

Die alarmierten Einsatzkräfte, First Responder sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers übernahmen in weiterer Folge die medizinische Versorgung. Der 78-Jährige erlag trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.