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Bild auf 5min.at zeigt Personen, die bei einem Fluss sitzen.
So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.
Steiermark
21/05/2026
Prognose

Sonniger Freitag in der Steiermark: Bis zu 26 Grad erwartet

Der Freitag startet in der Steiermark überwiegend sonnig und oft wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich nur lokale Quellwolken, Regen bleibt aus. Es werden frühsommerliche Höchstwerte von bis zu 26 Grad erwartet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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„Am Freitag halten sich entlang des Alpenhauptkamms, sowie im Murtal, zum Teil ein paar hartnäckige Restwolken, im Großteil des Landes beginnt der Freitag aber strahlend sonnig, meist sogar wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich lokale Quellwolken, es bleibt aber in der gesamten Steiermark niederschlagsfrei. Der Nordwind bleibt in der Südsteiermark dominant, insbesondere im Oststeirischen Hügelland teils lebhaft“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Höchstwerte erreichen Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad.

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