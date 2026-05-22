Auto kracht in Hausmauer eines Einfamilienhauses: Lenker bewusstlos

Ein lauter Knall riss Donnerstagabend Anrainer in Bärnbach aus dem Schlaf: Ein Auto war frontal gegen die Mauer eines Einfamilienhauses geprallt. Der Lenker lag bewusstlos neben dem völlig zerstörten Fahrzeug.

Gegen 22.30 Uhr kam ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg Donnerstagabend mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mauer eines Einfamilienhauses. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass die Bewohner des Hauses sofort aufmerksam wurden.

Hausbewohner hörten den Aufprall

Die Anrainer nahmen den lauten Crash wahr und liefen unmittelbar danach ins Freie. Dort bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Der 31-Jährige lag bereits bewusstlos neben seinem Fahrzeug. Laut Polizei dürfte es dem Mann zuvor noch gelungen sein, sich selbstständig aus dem Unfallauto zu befreien. Die Hausbewohner reagierten geistesgegenwärtig, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Auch die Hausfassade sowie ein Zaun wurden bei dem Unfall beschädigt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.