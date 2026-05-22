Motorrad und Moped krachen zusammen: Zwei 17-Jährige im Spital

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Moped hat Donnerstagabend in Kammern im Liesingtal zwei Jugendliche verletzt. Für einen der Beteiligten könnte der Unfall nun zusätzlich rechtliche Folgen haben.

Die beiden 17-Jährigen waren laut Polizei mit einem Motorrad beziehungsweise einem Moped unterwegs und fuhren einander entgegen, als sie offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten.

Die beiden 17-Jährigen waren laut Polizei mit einem Motorrad beziehungsweise einem Moped unterwegs und fuhren einander entgegen, als sie offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten.

Gegen 19.45 Uhr kam es entlang der Begleitstraße der A9 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Jugendlichen aus dem Bezirk Leoben. Die beiden 17-Jährigen waren laut Polizei mit einem Motorrad beziehungsweise einem Moped unterwegs und fuhren einander entgegen, als sie offenbar nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten.

Jugendliche nach Kollision verletzt

Bei der Kollision wurden beide Lenker verletzt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die Jugendlichen noch an der Unfallstelle, bevor sie ins UKH Kalwang gebracht wurden. Laut erster Diagnose erlitt einer der Beteiligten Verletzungen unbestimmten Grades am Unterschenkel. Der zweite Jugendliche dürfte leichte Verletzungen davongetragen haben.

Kein Alkohol, aber andere Probleme

Alkomattests verliefen laut Polizei bei beiden Jugendlichen negativ. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass einer der Beteiligten keine gültige Lenkberechtigung besaß. Zudem war das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen. Die Polizei führt weitere Erhebungen durch.