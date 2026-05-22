Steiermark steuert auf 30 Grad zu: Sommerwetter zu Pfingsten

Die Steiermark steht vor dem bislang heißesten Wochenende des Jahres. Schon in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen deutlich an und sogar ein neuer Hitzerekord könnte fallen.

Nach den zuletzt kühlen und wechselhaften Tagen stellt sich das Wetter nun deutlich um. Sonne, steigende Temperaturen und frühsommerliche Bedingungen sorgen in weiten Teilen der Steiermark für echtes Sommerfeeling. Bereits am Freitag werden laut GeoSphere vielerorts Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet, 5 Minuten hat berichtet.

30-Grad-Marke rückt näher

Zum Wochenende hin wird es dann noch heißer. Vor allem in Graz und der Südsteiermark klettern die Temperaturen Schritt für Schritt Richtung 30-Grad-Marke. Schon am Sonntag könnten regional erstmals in diesem Jahr mehr als 30 Grad gemessen werden. „Wolkenlos ist der Himmel am Sonntagmorgen, für mehrere Stunden scheint daher die Sonne in der ganzen Steiermark ungetrübt. Ab Mittag tauchen die bereits vertrauten Quellwolken auf, meist bleibt es aber auch im Bergland trocken. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Richtungen um Nordost. In der Früh hat es zwischen 8 und 14 Grad, am Nachmittag zwischen 24 und 30 Grad“, so laut GeoSphere. Spätestens zum Wochenbeginn am Montag dürfte laut Andreas Tröscher von GeoSphere, die Marke laut Prognosen erreicht werden.

Trocken, Sonne und 30 Grad

Sollte die 30-Grad-Grenze tatsächlich bereits am Sonntag überschritten werden, wäre das außergewöhnlich früh. Die Aussichten bleiben dabei überwiegend freundlich. In den meisten Teilen der Steiermark wird sonniges und trockenes Wetter erwartet. Nur vereinzelt könnten sich kurze Schauer bilden, größere Regenmengen sind derzeit aber nicht in Sicht.

Bist du heuer zu Pfingsten in Ligi? Natürlich! Nein. Ich weiß es noch nicht. Ich fahre lieber an anderen Tagen nach Lignano. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Reiseverkehr dürfte zunehmen

Mit dem Sommerwetter steigt auch die Reiselust. Rund um das Wochenende rechnen Verkehrsexperten deshalb mit deutlich mehr Verkehr auf den Straßen Richtung Süden. Vor allem auf der A9 Pyhrnautobahn sowie vor beliebten Grenzübergängen dürfte Geduld gefragt sein. Auch heuer zieht es zu Pfingsten zehntausende Österreicher ua. nach Lignano. Weil das „Tutto Gas“ Wochenende in der Vergangenheit jedoch immer wieder eskalierte, greifen die italienischen Behörden heuer mit strengen Regeln vor. Mehr erfährst du hier: „Tutto Gas“ in Lignano: An diese Regeln muss man sich 2026 halten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert