Kleine Störche in Not: Drei schwache Küken am Hautplatz gerettet

Drei junge Storchenküken mussten aus einem Nest am Hauptplatz in Frohnleiten geholt werden. Die Tiere waren deutlich schwächer als ihre Geschwister und hätten laut Experten kaum Überlebenschancen gehabt.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur wurden drei Storchenküken vorsichtig aus einem Storchennest geholt.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur wurden drei Storchenküken vorsichtig aus einem Storchennest geholt.

Am Hauptplatz in Frohnleiten kam es am Donnerstag zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur wurden drei Storchenküken vorsichtig aus einem Storchennest geholt. Der Grund: Die Tiere waren deutlich kleiner und schwächer als ihre beiden Geschwister.

Küken hätten wohl nicht überlebt

Laut Stadtgemeinde sind heuer insgesamt fünf Küken im Storchenhorst geschlüpft. Drei davon entwickelten sich jedoch wesentlich schlechter und waren laut Angaben nur etwa halb so groß wie die anderen Jungtiere. Im natürlichen Konkurrenzkampf um Nahrung hätten sie vermutlich kaum eine Überlebenschance gehabt.

Küken kommen nach Tillmitsch

Die drei Jungstörche wurden deshalb vorsichtig aus dem Nest entnommen und anschließend zur Storchenstation Tillmitsch gebracht. Dort sollen die Tiere nun professionell versorgt und aufgezogen werden. Langfristig sollen die Küken wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückgeführt werden. Die Stadtgemeinde Frohnleiten bedankte sich bei allen Beteiligten für die professionelle Durchführung der Rettungsaktion.