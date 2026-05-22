Von Graz in die Südsteiermark: Neues Gastro-Konzept startet durch

Nach dem Aus ihres bekannten Grazer Konzepts „Dr. Bottle“ starten Yvonne und Bernd Brünner jetzt neu durch. In St. Veit am Vogau eröffnen sie heute mit dem „Haus Kokoro“ ein ungewöhnliches Konzept aus Bistro und Boutique.

Wo zuletzt Stillstand herrschte, zieht nun neues Leben ein: Mitten im Ortskern von St. Veit am Vogau eröffnet heute, dem 22. Mai das „Haus Kokoro“, ein Projekt, das Gastronomie, Lifestyle und Übernachtung unter einem Dach verbinden soll. Hinter dem Konzept stehen Yvonne und Bernd Brünner, die vielen in Graz noch durch ihr früheres Lokal „Dr. Bottle“ bekannt sind.

Nach Graz jetzt Neustart in der Südsteiermark

Nach der Schließung ihres Betriebs in Graz suchte das Unternehmerpaar nach einem neuen Standort, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Fündig wurden sie schließlich in der Südsteiermark. Als die beiden im März auf das leerstehende Gebäude aufmerksam wurden, ging plötzlich alles schnell. Innerhalb weniger Wochen wurde umgebaut, eingerichtet und neu gestaltet.

Bistro, Boutique und Zimmer unter einem Dach

Das neue „Haus Kokoro“ setzt bewusst auf eine Mischung verschiedener Bereiche. Neben vier Gästezimmern gibt es ein Bistro mit rund 30 Sitzplätzen sowie einen kleinen Shop mit Dekoartikeln, Mode, Geschirr und Geschenkideen. Vor allem dieser Mix soll das Konzept von klassischen Gastronomiebetrieben unterscheiden. Kulinarisch setzen die Betreiber auf kleine Gerichte, regionale Produkte und Weine aus der Südsteiermark. Das Bistro soll dabei bewusst keine klassische Restaurant-Atmosphäre schaffen, sondern eher das Gefühl vermitteln, bei Freunden zu Gast zu sein.

Name mit besonderer Bedeutung

Der Name „Kokoro“ stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt „Herz und Seele“. Genau dieses Gefühl wolle man laut den Betreibern auch vermitteln, sowohl im Bistro als auch im gesamten Haus. Mit der Kombination aus Gastronomie, Shop und Übernachtung greifen die Brünners einen Trend auf, der im stationären Handel und in der Gastrobranche immer wichtiger wird. Statt nur auf ein Angebot zu setzen, sollen mehrere Bereiche miteinander verbunden werden, als Erlebnisort für Gäste und Besucher.