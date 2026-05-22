Steiermark: Das ist der „Bauernhof des Jahres“

Ein Familienbetrieb aus der Weststeiermark wurde jetzt zum „Bauernhof des Jahres 2026“ gekürt. Der Bio-Masthendlbetrieb Greinix aus Edelschrott überzeugte mit Tierwohl, Photovoltaik und nachhaltiger Landwirtschaft.

Familie Greinix aus Edelschrott setzte sich beim Publikumsvoting gegen zahlreiche andere landwirtschaftliche Betriebe durch.

Familie Greinix aus Edelschrott setzte sich beim Publikumsvoting gegen zahlreiche andere landwirtschaftliche Betriebe durch.

Die Landwirtschaftskammer Steiermark hat den „Bauernhof des Jahres 2026“ gekürt und der Sieg geht heuer in die Weststeiermark. Familie Greinix aus Edelschrott setzte sich beim Publikumsvoting gegen zahlreiche andere landwirtschaftliche Betriebe durch. Der Bio-Masthendlbetrieb überzeugte dabei vor allem mit nachhaltiger Energieversorgung, moderner Landwirtschaft und einem starken Fokus auf Tierwohl.

Fast der gesamte Strom kommt vom Dach

Rund 96 Prozent des Stromverbrauchs des Betriebs werden mittlerweile durch eigene Photovoltaikanlagen gedeckt. Bereits 2011 installierte Familie Greinix die ersten Module auf den Dächern ihrer Wirtschaftsgebäude. Die Anlage wurde laufend erweitert und liefert heute eine Leistung von 60 kWp. Der erzeugte Sonnenstrom versorgt unter anderem die computergesteuerten Stallanlagen, Lüftungssysteme, Heizungen und die beiden Wohnhäuser.

Auch für die Tiere ein Vorteil

Für Betriebsführer Erhard Greinix steht hinter der Investition nicht nur der Umweltgedanke. Der eigene Strom soll auch die Tiere schützen. „Ich schütze meine Biomasthühner vor einem Black-out durch eigenen Strom und mit einem System aus Notstromaggregaten und Stromspeichern, die einen Stromausfall in den Ställen absolut verhindern,“ so Erhard Greinix. Deshalb setzt der Betrieb zusätzlich auf Notstromaggregate und Stromspeicher. Am Hof werden aktuell rund 9.600 Bio-Masthühner betreut. Die Tiere verfügen über Wintergärten und Auslauf ins Freie.

Rückschläge hielten Familie nicht auf

Der Weg zum ausgezeichneten Vorzeigebetrieb verlief allerdings nicht immer einfach. Vor rund 20 Jahren zerstörte Sturm „Paula“ große Teile der Waldflächen der Familie. Trotzdem investierte der Betrieb weiter und entwickelte sich konsequent weiter. 2017 wurde in einen neuen Bio-Masthendlstall investiert, 2021 folgte ein zusätzlicher Voraufzuchtstall.

Tochter soll Betrieb übernehmen

In Zukunft soll der Hof innerhalb der Familie weitergeführt werden. Tochter Sabrina Greinix, die an der Universität Graz Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft studiert hat, soll den Betrieb später übernehmen.

Weitere steirische Betriebe ausgezeichnet

Auch die weiteren Plätze gingen an innovative Betriebe aus der Steiermark. Platz zwei holten David und Bernadette Hausleitner aus Markt Hartmannsdorf mit ihrem Fokus auf Regionalität, Vulkanlandweizen und Vulkanlandschweine. Den dritten Platz erreichten Kerstin und Karl Klug aus Mooskirchen mit ihrer Hofmolkerei, einem modernen Tierwohlstall und eigener Energieversorgung durch Photovoltaik und Hackschnitzelheizung. Beim Publikumsvoting wurden insgesamt mehr als 15.000 Stimmen abgegeben. Familie Greinix konnte sich dabei klar durchsetzen.