Nach Tod von 11-Jährigem: Mordanklage gegen Mutter erhoben

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 11-Jährigen in Leoben hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen die Mutter erhoben. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, viele Fragen bleiben dennoch offen.

Ende Jänner sorgte ein Gewaltverbrechen in Leoben österreichweit für Entsetzen. In einer Wohnung nahe dem LKH Leoben wurde ein 11-jähriger Bub tot aufgefunden. Tatverdächtig ist seine 39-jährige Mutter, 5 Minuten hat berichtet. Die Frau hatte nach der Tat selbst den Notruf gewählt. Einsatzkräfte fanden sie mit Schnittverletzungen in der Wohnung vor.

Staatsanwaltschaft bringt Mordanklage ein

Nun hat die Staatsanwaltschaft Leoben laut einem Bericht der Kleinen Zeitung Anklage wegen Mordes gegen die 39-Jährige eingebracht. Laut Ermittlern soll die Frau ihrem Sohn mit mehreren Messerstichen tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen seien mittlerweile abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden beim Opfer zahlreiche Stichverletzungen festgestellt. Der 11-Jährige sei letztlich verblutet. Das genaue Motiv für die Tat bleibt allerdings weiterhin unklar.

Gutachten: Mutter war zurechnungsfähig

Im Zuge der Ermittlungen wurden umfangreiche psychiatrische und toxikologische Gutachten erstellt. Diese kamen laut Staatsanwaltschaft zum Ergebnis, dass die 39-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei. Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol, Drogen oder andere Substanzen habe es nicht gegeben. Bevor es zu einem Prozess kommt, muss die eingebrachte Anklage noch rechtswirksam werden, es gilt die Unschuldsvermutung. Erst danach kann das Landesgericht einen Verhandlungstermin festlegen.