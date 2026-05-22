Neue A2-Abfahrt bei Graz: Millionenvorhaben immer realistischer

Das Millionenprojekt rund um die neue A2-Anschlussstelle Hart bei Graz nimmt Fahrt auf. Land, ASFINAG und Gemeinde haben jetzt eine wichtige Absichtserklärung beschlossen. Die neue Abfahrt soll Wirtschaft und Pendler entlasten.

Seit Jahren wird über eine zusätzliche Autobahn-Anbindung im Osten von Graz diskutiert, nun wurde der nächste wichtige Schritt gesetzt. Die steirische Landesregierung hat eine Absichtserklärung für die geplante Anschlussstelle Hart bei Graz auf der A2-Südautobahn beschlossen. Damit bekennen sich Land Steiermark, ASFINAG, die Gemeinde Hart bei Graz sowie die Firma Knapp AG offiziell zur Umsetzung des Projekts.

Millionenprojekt soll Region entlasten

Die geplante Anschlussstelle gilt als eines der wichtigsten Verkehrsprojekte für den Großraum Graz. Vor allem die stark wachsende Wirtschaftsregion rund um Hart bei Graz und das internationale Technologieunternehmen Knapp AG sollen von der direkten Autobahn-Anbindung profitieren. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer spricht von einer „wichtigen Anbindung an das hochrangige Straßennetz“. Gleichzeitig soll das Projekt auch Anrainer entlasten, da sich Verkehrsströme künftig besser verteilen könnten. Laut aktueller Planung wird das Projekt rund 21,8 Millionen Euro kosten.

Die Finanzierung soll zwischen mehreren Partnern aufgeteilt werden: 50 Prozent übernimmt die ASFINAG

25 Prozent trägt das Land Steiermark

Weitere 25 Prozent sollen die Gemeinde Hart bei Graz gemeinsam mit der Knapp AG finanzieren

Wirtschaftsstandort soll profitieren

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht in dem Projekt einen wichtigen Impuls für die Region östlich von Graz. Gerade wirtschaftsstarke Regionen seien auf leistungsfähige Verkehrsverbindungen angewiesen, um Arbeitsplätze, Investitionen und Wachstum langfristig absichern zu können. Gleichzeitig betont Khom aber auch, dass eine nachhaltige Lösung für die Bevölkerung notwendig sei, damit zusätzliche Verkehrsbelastungen möglichst gering gehalten werden.

Baustart frühestens ab 2031

Bis die ersten Bagger tatsächlich rollen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Nach Unterzeichnung der Absichtserklärung sollen zunächst die weiteren Planungen fortgesetzt werden. Anschließend müssen unter anderem die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung vorbereitet werden. Ein Baustart gilt laut derzeitiger Einschätzung frühestens ab dem Jahr 2031 als realistisch.