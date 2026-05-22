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/ ©FF St. Stefan im Rosental
Foto auf 5min.at. zeigt einen Motorradunfall.
Auf der L 216 bei St. Stefan kam ein 60-jähriger Motorradlenker nach einem Überholmanöver zu Sturz.
Südoststeiermark
22/05/2026
Auf der L216

Biker (60) nach knappem Überholmanöver schwer verletzt

In St. Stefan im Rosental ist ein 60-jähriger Motorradlenker am Freitagvormittag schwer gestürzt. Die L 216 war nach dem Unfall rund zwei Stunden gesperrt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(226 Wörter)
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Freitagvormittag, 22. Mai 2026, kam es in St. Stefan im Rosental im Bezirk Südoststeiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark war gegen 8.20 Uhr auf der L 216 unterwegs. Er fuhr von Paldau kommend in Richtung St. Stefan im Rosental. Auf Höhe Straßenkilometer 9,8 überholte der Motorradlenker einen vor ihm fahrenden Lkw. Dieser wurde von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Murtal gelenkt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte sich das Überholmanöver vermutlich nur knapp ausgegangen sein. Der Motorradlenker scherte danach scharf nach rechts vor dem Lkw ein.

Auf Bankett geraten

Dabei dürfte der 60-Jährige auf das Straßenbankett geraten sein. In der Folge kam er zu Sturz. Der Lkw-Lenker konnte dem Motorradlenker laut Polizei gerade noch ausweichen. Allerdings kollidierte der Lkw mit dem am Boden liegenden Motorrad.

Foto auf 5min.at. zeigt einen Motorradunfall.
©FF St. Stefan im Rosental |
Der schwer verletzte Biker wurde nach der Erstversorgung ins LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, gebracht.

Ins LKH gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Motorradlenker ins LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, eingeliefert. Im Einsatz standen die Polizei, das Rote Kreuz samt Notärztin sowie die Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Lichendorf und Paldau mit insgesamt 24 Kräften. Auch die Straßenmeisterei St. Stefan im Rosental war vor Ort. Die L 216 war an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet: „Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker mit schweren Verletzungen ins LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, eingeliefert.“

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