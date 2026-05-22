Trauer um Fabienne: Krampusläuferin viel zu früh verstorben

Die Devil Circle trauern um ihre Krampusläuferin Fabienne, die viel zu früh verstorben ist. In bewegenden Worten nehmen sie Abschied von ihrem „kleinen tanzenden Krampus“.

Die Devil Circle trauern um ihre Krampusläuferin Fabienne, die viel zu früh verstorben ist. In bewegenden Worten nehmen sie Abschied von ihrem „kleinen tanzenden Krampus“.

Mit sehr persönlichen Worten wenden sich die Devil Circle in einem Facebook-Posting an ihre Gemeinschaft. Sie trauern um Fabienne, die „gestern (17. Mai 2026) viel zu früh“ von ihnen gegangen ist. Schon die ersten Zeilen zeigen, wie tief der Verlust sitzt. „Mit schwerem Herzen müssen wir Abschied nehmen von unserer lieben Fabienne, die gestern viel zu früh von uns gegangen ist.“

Viele Herzen berührt

Fabienne war für die Devil Circle offenbar weit mehr als nur ein Mitglied. In ihrem Posting beschreiben sie, wie sehr ihre Art, ihre Freude und ihr Lachen die Menschen um sie geprägt haben. „Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sehr uns dieser Verlust trifft. Mit ihrem Lachen, ihrer Art und ihrer Freude hat sie so viele Herzen berührt.“ Die Devil Circle nennen sie ihren „kleinen tanzenden Krampus“ und schreiben, dass sie nun ihre letzte Reise angetreten habe. Es sind Worte, die Schmerz zeigen, aber auch Liebe und Verbundenheit. „Unser kleiner tanzender Krampus hat nun seine letzte Reise angetreten und ist hinauf zu den Sternen gestiegen. “

Erinnerung bleibt

„Doch in unseren Erinnerungen, in unseren Herzen und in all den gemeinsamen Momenten wird sie für immer weiterleben. Viel zu jung, viel zu früh. Wir werden dich niemals vergessen. Ruhe in Frieden“ so die Devil Circle abschließend.

Großer Zusammenhalt im Brauchtum

Die Trauer bleibt nicht nur bei den Devil Circle. Auch die Ligneus Devils zeigen in einem Facebook-Posting ihre Anteilnahme. Sie schreiben, dass in solchen Momenten „Brauchtum, Gemeinschaft und Zusammenhalt über allem“ stehen. Ihr Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und allen Mitgliedern der Devil Circle. Besonders bewegend ist ihr Abschied: „Auch wenn unsere Passen verschieden waren, so einte uns doch dieselbe Leidenschaft. Ein letztes Gut Heil!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 16:38 Uhr aktualisiert