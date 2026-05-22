Zwölf Steirer mit Großem Ehrenzeichen geehrt

Die Aula der Alten Universität in Graz wurde am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, zum Ort der großen Anerkennung. Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) überreichte in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) zwölf Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Unterstützt wurde sie dabei von Landtagsabgeordneter Sandra Holasek (ÖVP), die Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) vertrat. Holzer betonte in ihrer Festrede: „Mit der heutigen Verleihung des Großen Ehrenzeichens des Landes Steiermark möchten wir die Persönlichkeit, das Engagement und den außergewöhnlichen Einsatz jener Menschen würdigen, die sich in besonderer Weise um unser Land und seine Bevölkerung verdient gemacht haben, und ihnen dafür unseren Dank aussprechen.“ Auch Familien, Freunde und Wegbegleiter wurden dabei besonders hervorgehoben.

Viele Lebenswege

Ausgezeichnet wurden Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Gebhard Falzberger prägte als früherer Krankenhausmanager das LKH-Universitätsklinikum Graz mit. Alexia Getzinger aus Graz setzte sich über Jahre für Kultur, Bildung und das soziale Miteinander ein. Martin Haid gilt als Pionier der Notfallmedizin und engagierte sich stark beim Roten Kreuz. Auch Isabella Kaltenegger wurde geehrt. Sie ist Unternehmerin, Bäuerin und war als Bundesrätin politisch aktiv. Johann Kaufmann prägte als Bürgermeister St. Stefan im Rosental und machte die Gemeinde unter anderem zu einem Vorreiter bei Sonnenenergie. Dieter Kinzer modernisierte das Notariatswesen in der Steiermark und brachte sein Wissen auch als Vortragender weiter.

©Land Steiermark/Foto Fischer | Gestalterin aus Leidenschaft, Anwältin der Natur und Fürstreiterin für Frauen: Großes Ehrenzeichen für Isabella Kaltenegger.

Einsatz vor Ort

Walter Koller war als Bürgermeister eine treibende Kraft in Niederwölz. Unter seiner Führung wurden Wohnraum geschaffen, Schulen und Kindergärten saniert und ein großes Hochwasserschutzprojekt umgesetzt. Heimo Kranzer verband als Berufsjäger Jagd und Naturschutz und setzte sich in der Landarbeiterkammer besonders für junge Mitglieder ein. Franz Leberl wirkte als Wissenschaftler an der TU Graz, verfasste mehr als 300 wissenschaftliche Arbeiten, betreute über 40 Dissertationen und hält 15 Patente. Christian Lind aus Deutschlandsberg widmete sein Leben der Blasmusik und war über Jahrzehnte Ansprechpartner für mehr als 20 Musikvereine. Ewald Peer prägte als langjähriger Bürgermeister die Marktgemeinde Weißkirchen und setzte sich besonders für Familien und Kinder ein.

„Was uns verbindet, ist die Begeisterung für das, was wir tun“

Eine besondere Rolle spielte auch Klaus Michael Schneider aus Graz. Als Gesamtleiter stand er an der Spitze des Koralmbahn-Projektes. Unter seiner Leitung wurden Bahntrassen, Brücken und ein großer Tunnel errichtet. In seiner Dankesrede sagte er: „Mit einer großen Ehre werden heute diese außergewöhnlichen Lebensleistungen gewürdigt. Was uns verbindet, ist die Begeisterung für das, was wir tun. Das schafft Zufriedenheit.“ Schneider bedankte sich bei Familie und Freunden. Seine Auszeichnung widmete er auch den tausenden Menschen, die am Koralmbahn-Projekt mitgearbeitet haben. Bei der Feier waren zudem zahlreiche Angehörige, Wegbegleiter und Ehrengäste dabei, darunter Landeshauptmann a.D. Christopher Drexler und weitere Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 17:27 Uhr aktualisiert