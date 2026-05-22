Trotz engem Budget: Caritas bleibt für Menschen in Not da

„Auch wenn es enger wird: Wir bleiben bei den Menschen in Not.“ Mit diesen Worten beschreibt Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler die Lage der Caritas Steiermark im Wirkungsbericht 2025. Der Bericht wurde am Freitag online veröffentlicht und zeigt, wie stark die aktuellen Herausforderungen die Arbeit der Hilfsorganisation prägen. Besonders hart traf die Caritas jener Tag, an dem die Kürzungen bei den Landesförderungen bekannt wurden. Tödtling-Musenbichler spricht von einem „Schockmoment“. Danach habe es aber auch viel Zusammenhalt gegeben: „Darauf folgte ein Solidarisierungsschub, der uns in unserer Haltung, für die Würde von Menschen in Not einzustehen, bestärkt und motiviert.“

Angebote eingeschränkt

Die Caritas Steiermark musste auf die angespannte Lage reagieren. Anhaltende Teuerungen, ausbleibende Valorisierungen öffentlicher Beiträge und Förderkürzungen führten dazu, dass Stellen reduziert und Angebote eingeschränkt wurden. Damit zeigt der Bericht auch, wie sehr Sparmaßnahmen im Sozialbereich spürbar werden. Tödtling-Musenbichler betont: „Wir verstehen, dass gespart werden muss. Das darf aber nicht zu Lasten derer gehen, die es ohnehin schon schwer haben.“ Gleichzeitig sei die Organisation noch enger zusammengerückt. 2.524 Mitarbeiter und 2.267 Ehrenamtliche tragen die Arbeit der Caritas in der Steiermark mit.

Bilanz ausgeglichen

Auch finanziell war 2025 ein schwieriges Jahr. Die für Finanzen zuständige Vizedirektorin Petra Prattes nennt ein Gesamtvolumen von 137,2 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es noch 142,7 Millionen Euro. Trotz dieses Rückgangs konnte die Caritas Steiermark ausgeglichen bilanzieren. Dabei gehe es laut Prattes darum, sicherzustellen, „dass Caritas real spürbar wird“. Eine besondere Rolle spielt dabei auch das Sachspendensystem Carla. Es schafft Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa für langzeitarbeitslose Menschen, und gewinnt angesichts der Entwicklungen am Arbeitsmarkt weiter an Bedeutung.

©Caritas/Streif 2.524 Mitarbeiter und 2.267 Ehrenamtliche tragen die Arbeit der Caritas Steiermark mit – viele Angebote werden auch durch Spenden ermöglicht.

Hilfe durch Spenden

Nicht nur in der Steiermark, auch im Ausland leistet die Caritas Hilfe. Thomas Ferk, Vizedirektor für Nothilfe im In- und Ausland, sagt dazu: „Bedürfnisse, Notlagen und Krisen sind vielfältig. Unsere Antworten darauf auch.“ Dazu zählen etwa Projekte für Kinder und Jugendliche in Bulgarien mit einem Schwerpunkt auf Bildung. Ferk macht deutlich, wie wichtig Spenden für diese Arbeit sind: „Dass wir diese Hilfe leisten können, ist zu großen Teilen den Spenderinnen und Spendern in der Steiermark zu verdanken.“ Auch Hilfe direkt vor der Haustür wird wesentlich durch Spenden ermöglicht, etwa gemeinsam mit staatlichen Programmen wie dem Wohnschirm Energie oder der Energiesparberatung.

Blick nach vorne

Trotz Spardruck will die Caritas Steiermark nicht nur auf aktuelle Not reagieren, sondern auch in die Zukunft schauen. Dazu zählt etwa die sozialpädagogische Ausbildung an der BASOP. Auch Kindergartensozialarbeit wird im Bericht genannt: Sie soll vorbeugend gegen Armut wirken und neue Perspektiven eröffnen. Klar stellt sich Tödtling-Musenbichler gegen das Ausgrenzen und Abwerten bedürftiger Menschen. „Es geht darum, die Menschen ihre eigene Würde spüren zu lassen. Unsere Erfahrung ist: Wenn wir Menschen mit dem begleiten, was sie brauchen, gelingt sehr oft eine Wendung zum Guten. Dafür setzen wir uns ein – in der Überzeugung, dass es uns als Gesellschaft nur gut geht, wenn möglichst viele Menschen an einem guten Leben teilhaben.“ Der Wirkungsbericht 2025 der Caritas Steiermark ist online unter www.caritas-wiewirwirken.at/2025 zu finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 18:08 Uhr aktualisiert