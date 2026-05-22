Viel Sonne und bis zu 27 Grad in der Steiermark am Samstag
Der Samstag bringt der Steiermark frühsommerliches Wetter. Viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad prägen den Tag.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Samstag, dem 23. Mai, sorgt Hochdruckeinfluss in der Steiermark für freundliches Wetter. „Zunächst gibt es sehr sonnige Verhältnisse und über weite Strecken einen wolkenarmen Himmel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, in der östlichen Landeshälfte ziehen zudem etwas dichtere Wolkenfelder durch. Trocken soll es aber überall bleiben. Der Wind weht am Vormittag meist nur schwach. Am Nachmittag frischt aus nordöstlichen Richtungen mäßiger Wind auf, in der Oststeiermark auch lebhaft. Die Temperaturen steigen nach Frühwerten zwischen 7 und 12 Grad auf frühsommerliche 23 bis 27 Grad.