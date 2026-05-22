Wegen Biene erschrocken: 19-Jähriger löste schweren Unfall aus

Bei einem schweren Unfall auf der B72 in Birkfeld wurden zwei Teenager verletzt. Ein 19-Jähriger verriss wegen einer Biene das Steuer und krachte in den Gegenverkehr.

Am Freitagabend ereignete sich auf der B72 im Gemeindegebiet von Birkfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 18:48 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz auf der Bundesstraße in Richtung Ratten unterwegs. Als sich mutmaßlich eine Biene oder eine Hummel im Innenraum seines Wagens befand, erschrak der junge Mann und verriss das Fahrzeug reflexartig. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto einer ebenfalls 19-jährigen Frau aus dem Bezirk Weiz.

Lenker wurde schwer verletzt

Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den Pkw der Lenkerin über eine Böschung, woraufhin das Auto auf einer angrenzenden Wiese stehen blieb. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit einer Bergeschere befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Birkfeld mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die 19-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in das LKH Weiz transportiert.

Straße wurde gesperrt

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Bergungsarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Birkfeld und Weiz durchgeführt, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort waren. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die B72 von 19:05 Uhr bis 20:45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde für diesen Zeitraum eingerichtet.