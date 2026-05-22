Motorradunfall in St. Georgen ob Judenburg: 32-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder auf der B114a in St. Georgen ob Judenburg wurde ein 32-jähriger Oberösterreicher schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Triebener Straße (B114a) in St. Georgen ob Judenburg im Bezirk Murtal ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Zwei Motorradlenker im Alter von 32 und 29 Jahren, beide aus Oberösterreich stammend, waren gemeinsam auf der Bundesstraße hintereinander unterwegs. Als der vorausfahrende 29-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und schließlich anhielt, bemerkte der nachfolgende 32-Jährige dies offenbar zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das stehende Motorrad.

Einsatzkräfte vor Ort, Straße gesperrt

Der 32-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 in das Universitätsklinikum Graz geflogen. Der 29-jährige Motorradlenker blieb unverletzt, ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Einsatzkräfte der Polizei waren gegen 17:48 Uhr alarmiert worden. Neben der Polizei standen die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen ob Judenburg mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften, zwei Rettungswägen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B114a im Bereich der Unfallstelle von 18:10 Uhr bis 18:53 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 22:31 Uhr aktualisiert