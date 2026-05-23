Nach Explosion: Nachbarn retten Frau aus brennenden Kleidern

Am Freitagabend kam es in Irdning-Donnersbachtal, Obersteiermark, zu einer Explosion. Eine Frau wurde vereltzt.

Freitagabend, 22. Mai 2026, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion in Irdning, im Nebengebäude eines Einfamilienhauses. Eine 38-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Auf einmal kam es zur Explosion

Gegen 21.25 Uhr befand sich eine 38-jährige Frau im Nebengebäude eines Einfamilienhauses, das als Hobby- und Freizeitraum genutzt wird. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Raumexplosion. Durch die Detonation wurde das Gebäude stark beschädigt. Der Frau gelang es, sich selbstständig aus dem Gebäude zu retten. Nachbarn leisteten umgehend Erste Hilfe, entfernten brennende Kleidung und versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Ermittlungen laufen

Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach führte anschließend Kontrollen hinsichtlich möglicher weiterer Brandentwicklungen durch, wobei keine zusätzliche Gefährdung festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen durch Spezialkräfte und Brandermittler zur genauen Ursache der Explosion laufen.