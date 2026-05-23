Rettungsversuch missglückt: Vater und Sohn stürzen bei Arbeitsunfall ab

Bei einem Arbeitsunfall am 22. Mai sind ein 67-jähriger Mann und sein 35-jähriger Sohn verletzt worden. Die beiden stürzten bei Arbeiten an einem Holzstapel aus mehreren Metern Höhe ab.

Gegen 14.56 Uhr kam es in Birkfeld (Bezirk Weiz) zu einem Arbeitsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 67-Jähriger gemeinsam mit seinem 35-jährigen Sohn, beide aus dem Bezirk Weiz, Altholzbretter unter Zuhilfenahme eines Baustellenkrans auf einen etwa vier Meter hohen Holzstapel schlichten. Hierzu wurde eine Leiter an den Holzstapel gelehnt. Während sich der 35-Jährige auf dem Holzstapel befand, stand der 67-Jährige auf der Leiter. Durch einen Windstoß dürfte die Leiter instabil geworden sein, wodurch der 67-Jährige von der Leiter stürzte. Der 35-Jährige versuchte noch, seinen Vater festzuhalten, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls vom etwa vier Meter hohen Holzstapel.

Vater und Sohn bei Arbeitsunfall verletzt

Der 35-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der 67-Jährige wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Weiz zur weiteren Abklärung eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Freiwillige Feuerwehr Koglhof stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.