Das sind die sichersten Volksschulklassen der Steiermark

Beim Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade „SAFETY-Tour“ auf der Kasematten-Schlossbergbühne in Graz gratulierte Landeshauptmann Mario Kunasek den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zu ihren herausragenden Leistungen. Insgesamt nahmen 15 Volksschulklassen mit rund 350 Kindern am Bewerb teil. Die Siegerklasse des heutigen Bewerbs, die 4. Klasse der Volksschule Frauenberg, wird die Steiermark beim Bundesfinale der Kindersicherheitsolympiade am 23. Juni 2026 in der Wiener Marxhalle vertreten. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem der Zweite Landtagspräsident Werner Amon, Klubobmann Marco Triller, Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler, Militärkommandant Heinz Zöllner sowie der Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz, Harald Eitner. Gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern und Vertretern der Einsatzorganisationen kamen rund 700 Besucher auf den Grazer Schlossberg.

Landeshauptmann Kunasek gratulierte den „sichersten Volksschulklassen der Steiermark“

Die vom Steirischen Zivilschutzverband organisierte Veranstaltung findet bereits seit 28 Jahren statt und vermittelt Kindern der dritten und vierten Volksschulklassen auf spielerische Weise wichtige Inhalte rund um Sicherheit, Selbstschutz und richtiges Verhalten in Notfällen. Beim heutigen Landesfinale stellten die Klassen ihr Können unter anderem bei Sicherheitsquizzen, Löschbewerben, Geschicklichkeitsspielen sowie Erste-Hilfe- und Gefahrenerkennungsaufgaben unter Beweis.

©Land Steiermark/Resch | 15 Volksschulklassen mit rund 350 Kindern nahmen am Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade „SAFETY-Tour“ auf den Kasematten teil. ©Land Steiermark/Resch | LH Mario Kunasek freute sich mit den erfolgreichen Schulkindern und gratulierte zu ihren hervorragenden Leistungen.

„Alle Klassen, die heute hier dabei sind, gehören bereits zu den besten der Steiermark. Die Kinder haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen, Gefahren erkennen und in schwierigen Situationen richtig handeln können. Gleichzeitig beweist die ,SAFETY-Tour‘ seit vielen Jahren, dass Lernen mit Zusammenhalt, Engagement und Teamgeist erfolgreich und spannend zugleich sein kann“, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek. Besonders hob der Landeshauptmann außerdem die Arbeit der beteiligten Organisationen hervor: „Mein besonderer Dank gilt dem Steirischen Zivilschutzverband sowie allen Einsatzorganisationen, Lehrkräften und Eltern, die mit großem Einsatz zur Sicherheitsbildung unserer Kinder beitragen. Die Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Bergrettung, die Österreichische Rettungshundebrigade und die AUVA leisten damit einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft.“ Parallel zum Landesfinale fand rund um die Kasematten auch ein Sicherheitstag statt, bei dem die Einsatzorganisationen ihre Gerätschaften und Einsatztaktiken präsentierten.