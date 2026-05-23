35-Jähriger verletzt: Mann bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Bei einem Forstunfall im Bezirk Weiz ist am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Mann verletzt worden. Der Verunfallte musste nach der Erstversorgung aus unwegsamem Gelände gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 14.20 Uhr waren ein 57-Jähriger und dessen 35-jähriger Sohn mit Forstarbeiten in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) beschäftigt. Ersten Erhebungen zufolge wollte der 57-Jährige mithilfe eines Traktors einen etwa drei Meter langen Baumstamm aus einem unwegsamen Waldstück ziehen. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte sich der Baumstamm an einem anderen Baum verkeilt haben, verrutscht sein und dabei den 35-Jährigen am Bein verletzt haben.

Rettungseinsatz: Mann bei Forstunfall verletzt

Der 35-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde er von der Freiwilligen Feuerwehr Pischelsdorf mittels Rettungstrage aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weiz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf stand mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 17:44 Uhr aktualisiert