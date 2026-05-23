Bis zu 30 Grad: So wird das Wetter in der Steiermark am Pfingstsonntag

Die Steiermark darf sich am Sonntag auf viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen freuen. Erst ab Mittag zeigen sich einige Quellwolken, Regen bleibt aber meist aus.

Der Sonntag bringt in der Steiermark überwiegend sonniges und warmes Wetter. Bereits in den Morgenstunden zeigt sich der Himmel wolkenlos, sodass die Sonne vielerorts ungestört scheint. Im Laufe des Tages bilden sich vor allem über dem Bergland einige Quellwolken, größere Regenschauer sind jedoch kaum zu erwarten. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen starten am Morgen mit 8 bis 14 Grad angenehm frisch, erreichen am Nachmittag aber frühsommerliche 24 bis 30 Grad.