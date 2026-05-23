Raser-Pärchen (21 und 24) gestoppt: Autos und Führerscheine weg

Eine Zivilstreife stoppte auf der A2 ein Pärchen, das doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Die Führerscheine und beide Autos wurden sofort beschlagnahmt.

Nach der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung in einem Baustellenbereich auf der A2 beschlagnahmte die Polizei die Fahrzeuge der beiden Lenker.

Nach der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung in einem Baustellenbereich auf der A2 beschlagnahmte die Polizei die Fahrzeuge der beiden Lenker.

Auf der A2 im Bezirk Weiz (Steiermark) hat die steirische Polizei am Samstagnachmittag zwei extrem schnelle Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ihr 21-jähriger Freund, der im zweiten Pkw direkt hinter ihr fuhr, waren gegen 17:50 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

84 km/h zu schnell, Autos und Führerschein weg

Das Duo geriet dabei ins Visier einer Zivilstreife. „Im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Gleisdorf-West konnte eine Zivilstreife der Polizei im Zuge einer Nachfahrt feststellen, dass die höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h um 84 km/h überschritten wurde“, erklärt die Landespolizeidirektion Steiermark. Die beiden Fahrzeuglenker wurden von den Beamten angehalten. Für das Paar hatte die Raserei sofortige und spürbare Konsequenzen: Ihnen wurden noch vor Ort die Führerscheine vorläufig abgenommen. Zudem wurden beide Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 22:48 Uhr aktualisiert