„200 Meter langes Trümmerfeld“: Unfall auf S36 forderte einen Verletzten

In der Nacht auf Sonntag, 24. Mai 2026, kam es auf der S36 zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren (St. Stefan ob Leoben, Kaisersberg und St. Michael), das Österreichische Rote Kreuz, die Autobahnmeisterei Knittelfeld sowie die Polizei.

Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren (St. Stefan ob Leoben, Kaisersberg und St. Michael), das Österreichische Rote Kreuz, die Autobahnmeisterei Knittelfeld sowie die Polizei.

Gegen 2.45 Uhr wurde die Autobahnpolizei aufgrund einer eCall-Auslösung zu einem Verkehrsunfall auf der S36 in Kaisersberg (Bezirk Leoben) gerufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein schwer beschädigter Pkw wahrgenommen werden, der quer über beide Fahrstreifen stand. „Zudem erstreckte sich ein rund 200 Meter langes Trümmerfeld über die Fahrbahn“, berichtet die Polizei.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Neben dem Fahrzeug, am Fahrbahnrand, entdeckten die Beamten einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Leoben, der über starke Schmerzen klagte. Der Mann wurde umgehend von anwesenden Feuerwehrsanitätern erstversorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Hochsteiermark Standort Leoben eingeliefert.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die S36 war in Fahrtrichtung Scheifling von 2.47 Uhr bis etwa 4 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren (St. Stefan ob Leoben, Kaisersberg und St. Michael), das Österreichische Rote Kreuz, die Autobahnmeisterei Knittelfeld sowie die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert