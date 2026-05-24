Fahrzeug überschlug sich auf der A2: Lenker verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag hat am Sonntag auf der A2 Südautobahn einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Der verletzte Autofahrer wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 9 Uhr kam es auf Höhe Gleisdorf zu einem Verkehrsunfall auf der A2.

Kurz vor 9 Uhr kam es auf Höhe Gleisdorf zu einem Verkehrsunfall auf der A2.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Autofahrer auf der A2 Südautobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der zweiten Fahrspur liegen. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung abtransportiert.

©FF Ludersdorf Mehrere Einsatzkräfte rückten am Sonntagvormittag auf die A2 aus.

Autobahn für Rettungshubschrauber gesperrt

Zur medizinischen Versorgung des Verletzten wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Für dessen sichere Landung musste die A2 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperre führte zu Verkehrsbehinderungen, konnte nach Abschluss der Rettungs- und Bergearbeiten jedoch wieder aufgehoben werden.

Feuerwehren sicherten Unfallstelle ab

Die Feuerwehr Ludersdorf stand gemeinsam mit der Feuerwehr Gleisdorf im Einsatz. Zu den Aufgaben der Einsatzkräfte zählten die weiträumige Absicherung der Unfallstelle, der Aufbau eines Brandschutzes sowie die Unterstützung des Abschleppunternehmens bei der Bergung und dem Abtransport des Unfallfahrzeugs. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten und der Freigabe der Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.

Mehrere Organisationen im Einsatz

An dem Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Ludersdorf mit Rüstlöschfahrzeug und Lkw sowie 13 Feuerwehrmitgliedern, die Feuerwehr Gleisdorf, das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber, die Polizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 14:49 Uhr aktualisiert