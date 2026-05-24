30-Grad-Marke geknackt: Wo es in der Steiermark am wärmsten war

Am Sonntag sind in der Steiermark erstmals in diesem Jahr Temperaturen von über 30 Grad gemessen worden. Besonders im Norden und Osten des Landes wurde es frühsommerlich heiß.

Die höchsten Temperaturen wurden am Sonntag in Frohnleiten registriert. Dort stieg das Thermometer laut Daten der GeoSphere Austria auf 30,5 Grad (Stand 16 Uhr) und überschritt damit erstmals heuer die 30-Grad-Grenze im Bundesland. Nur knapp darunter lagen mehrere weitere Messstationen: In Leoben wurden 29,9 Grad gemessen, in Hartberg 29,6 Grad. Auch Bruck an der Mur erreichte mit 29,2 Grad nahezu die 30-Grad-Marke.

Auch Graz nahe an der Hitzeschwelle

In der Landeshauptstadt Graz blieb es ebenfalls nur knapp unter der Hitzemarke. An der Messstation in Straßgang wurden 29,4 Grad registriert. Damit zeigte sich die Steiermark am Pfingstwochenende insgesamt von ihrer warmen Seite, mit verbreitet spätsommerlich anmutenden Temperaturen.

Am Pfingstmontag steigen die Temperaturen weiter

Auch der Wochenbeginn bringt laut Prognose der GeoSphere Austria weiterhin sonniges und warmes Wetter. Am Pfingstmontag bleibt es im ganzen Land trocken, lediglich im Tagesverlauf bilden sich harmlose Quellwolken. Die Temperaturen bewegen sich am Montagmorgen zwischen etwa 9 und 14 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 25 bis 31 Grad. Zusätzlich kann zeitweise Nordwind auffrischen.

Sommerliche Woche folgt

Am Dienstag startet der Tag erneut sonnig, im Laufe des Nachmittags entstehen vermehrt Quellwolken. Nur im Südwesten der Steiermark sind lokal kurze gewittrige Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen erneut bis zu 32 Grad. Am Mittwoch sorgt eine schwache Störung für etwas mehr Bewölkung. Einzelne Regenschauer sind möglich, vielerorts bleibt es jedoch trocken bei weiterhin sommerlichen Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad. Im Süden kann es nochmals bis zu 31 Grad warm werden, während es im Nordosten etwas kühler bleibt. Am Donnerstag und Freitag soll es dann etwas „abkühlen“ und es werden Tageshöchstwerte von maximal 27 Grad erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 16:33 Uhr aktualisiert