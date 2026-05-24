Steiermark: Zahl der Todesopfer bei Lkw-Unfällen steigt stark an

Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle mit Lkw ist in der Steiermark im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Laut einer Analyse des VCÖ kamen acht Menschen ums Leben – vier mehr als im Jahr davor.

Im Vorjahr wurden in der Steiermark acht Todesopfer im Zusammenhang mit Lkw-Unfällen registriert. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2024 verdoppelt. Betroffen waren unterschiedliche Verkehrsteilnehmergruppen: Fünf der Todesopfer saßen in Pkw, drei waren mit dem Motorrad unterwegs. Nach Angaben der Mobilitätsorganisation VCÖ entfiel damit rund jeder achte Verkehrstote im Bundesland auf einen Unfall mit Beteiligung eines Lkw.

Langfristige Entwicklung zeigt hohe Belastung

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt eine anhaltende Problematik: Insgesamt verloren in diesem Zeitraum 97 Menschen in der Steiermark bei Verkehrsunfällen mit Lkw ihr Leben. Der VCÖ verweist darauf, dass der Anteil von Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen deutlich höher sei als ihr Anteil an allen Unfällen mit Personenschaden. Aufgrund ihrer Größe und Masse hätten Kollisionen mit Lkw häufig besonders schwere Folgen.

Forderung nach Maßnahmenpaket

Die Organisation spricht sich für ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Reduktion schwerer Lkw-Unfälle aus. Dazu zählen unter anderem verstärkte Kontrollen im Straßenverkehr sowie eine bessere technische Ausstattung von Lkw, etwa durch Assistenzsysteme. Auch infrastrukturelle Maßnahmen werden genannt, etwa die Entschärfung gefährlicher Kreuzungen und bessere Sichtverhältnisse im urbanen Raum. In Städten wie Graz könne zudem eine optimierte Logistik dazu beitragen, die Zahl der Fahrten zu reduzieren.

Fokus auf Kontrolle und Verkehrssicherheit

Neben technischen und planerischen Maßnahmen fordert der VCÖ auch strengere Kontrollen der geltenden Vorschriften. Dazu zählen insbesondere die Einhaltung von Tempolimits auf Autobahnen sowie die Überprüfung von Lenk- und Ruhezeiten. Zudem wird auf die Bedeutung von Abbiegeassistenten hingewiesen, um insbesondere im städtischen Bereich gefährliche Situationen für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende zu vermeiden. Auch die Reduktion der Toleranzgrenzen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wird als möglicher Hebel genannt. Im Vergleich der Bundesländer verzeichnete Niederösterreich die höchste Zahl an Todesopfern durch Lkw-Unfälle. Die Steiermark lag gemeinsam mit Tirol hinter Oberösterreich an dritter Stelle.