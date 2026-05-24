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Schreckmoment: Biker (42) stürzt nach Bremsmanöver
Am Sonntagnachmittag, dem 24. Mai 2026, kam ein 42-jähriger Motorradlenker in Unterfeistritz (Bezirk Weiz) in der Steiermark zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Kurz vor 15 Uhr ereignete sich auf der L 361 ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradlenker verletzt wurde. Laut Angaben des 42-jährigen Bikers bremsten die beiden vor ihm fahrenden Wagen ab, sodass auch er abbremsten musste. Bei diesem Bremsmanöver kam er ins Schleudern und in weiterer Folge zu Sturz. Eine Kollision mit den anderen beiden Fahrzeugen blieb aus. Der Motorradlenker wurde von der Rettung unter Beisein eines Notarztes ins LKH Weiz verbracht. Alle Beteiligten waren nicht alkoholisiert.
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