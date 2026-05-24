Pfingstmontag bringt über 30 Grad in die Steiermark

Der Pfingstmontag wird sonnig und heiß. Es werden Höchstwerte von bis zu 31 Grad erwartet. Eincremen nicht vergessen.

„Sehr sonnig wird es in der Steiermark auch am Pfingstmontag. Im Lauf des Nachmittags bilden sich harmlose Quellwolken, es bleibt im ganzen Land trocken. Dazu lebt der Wind aus nördlichen Richtungen einmal mehr auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperatur liegt zwischen 9 und 14 Grad, im weiteren Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf sommerliche 25 und 31 Grad.