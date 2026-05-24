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Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich Wasser über den Kopf schüttet, weil es so heiß ist.
So wird das Wetter am Pfingstmontag in der Steiermark.
Steiermark
24/05/2026
Prognose

Pfingstmontag bringt über 30 Grad in die Steiermark

Der Pfingstmontag wird sonnig und heiß. Es werden Höchstwerte von bis zu 31 Grad erwartet. Eincremen nicht vergessen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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„Sehr sonnig wird es in der Steiermark auch am Pfingstmontag. Im Lauf des Nachmittags bilden sich harmlose Quellwolken, es bleibt im ganzen Land trocken. Dazu lebt der Wind aus nördlichen Richtungen einmal mehr auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperatur liegt zwischen 9 und 14 Grad, im weiteren Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf sommerliche 25 und 31 Grad.

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