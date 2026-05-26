Sirenenalarm in Krieglach: Hausbesitzer aus Schlaf gerissen

In Krieglach wurden die Einsatzkräfte am Montagmorgen zu einem Brand alarmiert. Schon auf dem Weg zum Rüsthaus war Rauch zu sehen.

Am Montag, dem 25. Mai 2026, heulten in Krieglach um 6.05 Uhr die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr Krieglach wurde zu einem Brandeinsatz gerufen. Die Alarmmeldung lautete: „Heckenbrand gegenüber Feuerwehrhaus“. Bereits auf der Anfahrt zum Rüsthaus war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Kurz darauf rückte die Feuerwehr Krieglach mit drei Einsatzfahrzeugen aus. Weitere Feuerwehren waren nicht im Einsatz. Auch die Polizei Krieglach war vor Ort.

Hausbesitzer geweckt

Beim Eintreffen des Einsatzleiters wurden die Hausbesitzer sofort geweckt. Sie wurden über den Brand informiert. Für die Einsatzkräfte ging es danach vor allem darum, den Brand rasch zu löschen und die nahegelegenen Wohnhäuser zu schützen. Die Feuerwehr startete einen Löschangriff mittels C42. Gleichzeitig wurden die naheliegenden Wohnhäuser geschützt. Nach dem Löscheinsatz kontrollierten die Feuerwehrleute den Bereich noch mit einer Wärmebildkamera.