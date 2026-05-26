Feuerwehr bei Übung – dann wurde es ernst

In Köppling kam es zu einem Zimmerbrand. Weil die Feuerwehr gerade bei einer Übung in der Nähe war, konnten die Einsatzkräfte rasch ausrücken und Schlimmeres verhindern.

Weil die Feuerwehr Köppling gerade beim Training war, konnte sie rasch zum Zimmerbrand ausrücken.

Weil die Feuerwehr Köppling gerade beim Training war, konnte sie rasch zum Zimmerbrand ausrücken.

Während des wöchentlichen FLA-Trainings wurde die Feuerwehr Köppling von Bewohnern eines nahegelegenen Hauses aufgesucht. Die Einsatzkräfte befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur unweit der späteren Einsatzstelle. Dadurch konnte die Mannschaft umgehend ausrücken und erste Erkundungsmaßnahmen durchführen. Schon beim Eintreffen war Rauch aus dem ersten Obergeschoss zu sehen.

Rauch im Obergeschoß

Die Lage wurde sofort erkundet. Gleichzeitig nahm die Feuerwehr über Funk Kontakt mit Florian Steiermark auf. Aufgrund der Situation wurden die Feuerwehren Köppling, Söding und Hallersdorf per Sirenenalarm alarmiert. Damit waren rasch weitere Kräfte auf dem Weg zum Einsatzort. Unter schwerem Atemschutz wurde ein Innenangriff gestartet. Ziel war es, den Brandherd rasch zu finden und zu bekämpfen. Parallel dazu wurde das Gebäude kontrolliert. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen ein, damit der Rauch aus dem Wohnbereich entfernt werden konnte.

©Feuerwehr Köppling | Insgesamt standen drei Feuerwehren mit 8 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften im Einsatz.

Ausbreitung verhindert

Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Nach rund einer Stunde hieß es schließlich „Brand aus“. Danach führten die Einsatzkräfte noch Nachlöscharbeiten durch. Auch Kontrollen mit der Wärmebildkamera wurden gemacht, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Niemand verletzt

Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehren Köppling, Söding und Hallersdorf mit 8 Fahrzeugen und 53 Mann/Frau, außerdem Polizei und Rotes Kreuz. Die Angaben stammen von der Feuerwehr Köppling.