Mit 193 km/h erwischt: Motorradfahrer raste in Polizeikontrolle

In Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg stoppte die Polizei am Pfingstmontag zwei Motorradfahrer mit viel zu hohem Tempo. Ein Lenker war fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Mitten am Montagnachmittag, dem 25. Mai 2026, führten Polizisten in Eibiswald Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fielen gleich zwei Motorradfahrer auf, die im Freiland deutlich zu schnell unterwegs waren. Erlaubt waren jeweils 100 km/h. Einer der beiden wurde mit 193 km/h gemessen.

Kontrolle auf der B69

Die erste Amtshandlung fand auf der B69 im Ortsteil Aibl statt. Dort wurde ein 36-jähriger Motorradlenker aus Kärnten kontrolliert. Laut Polizei war er im Freiland mit 193 km/h unterwegs. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt. Bei diesem Fall blieb es aber nicht nur bei der Führerscheinabnahme. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg wurde auch das Motorrad vorläufig beschlagnahmt.

Zweiter Lenker gestoppt

Kurz danach kam es im Ortsteil Soboth zur nächsten Amtshandlung. Dort wurde ein 23-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Leibnitz mit 170 km/h gemessen. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird ebenfalls bei der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg angezeigt.