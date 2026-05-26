Lehrling nach Fehler fristlos entlassen: Jetzt bekommt er 17.500 Euro

Ein Fall aus der Steiermark zeigt, wie wichtig genaue Arbeitszeit-Aufzeichnungen sind: Nach einer fristlosen Entlassung bekam ein Lehrling am Ende 17.500 Euro.

Ein Montagefehler und für der Steirer Lukas H. war seinen Job los. Der Lehrling wurde laut Arbeiterkammer Steiermark fristlos entlassen. Damit war die Sache aber noch nicht vorbei. Die Firma legte dem Lehrling laut AK eine Endabrechnung vor, auf der ihm Geld abgezogen wurde. Grund dafür sollen angebliche Minusstunden gewesen sein. „Dem nicht genug, legt die Firma dem Lehrling auch noch eine Endabrechnung vor, auf der ihm Geld für angebliche Minusstunden abgezogen wurde“, so die Arbeiterkammer Steiermark.

Aufzeichnungen halfen

Bei der Prüfung zeigte sich laut AK jedoch ein anderes Bild. Lukas H. konnte Arbeitszeit-Aufzeichnungen vorlegen. Diese bewiesen laut Arbeiterkammer, dass er nicht im Minus war. „Bei unserer Prüfung zeigte sich das Gegenteil: Er konnte Arbeitszeit-Aufzeichnungen vorlegen, die bewiesen, dass er ein beachtliches Zeitguthaben angehäuft hatte“, berichtet die AK. Ein wichtiger Punkt: Während seiner gesamten Lehrzeit musste Lukas H. laut AK 20 Minuten früher beginnen. Diese Zeiten machten am Ende einen Unterschied. Die Arbeiterkammer ging für den jungen Mann vor Gericht.

Erfolg vor Gericht

Das Verfahren ging für Lukas H. erfolgreich aus. „Die Fristlose wurde in eine einvernehmliche Auflösung umgewandelt und der junge Mann erhielt insgesamt 17.500 Euro“, so die Arbeiterkammer Steiermark.