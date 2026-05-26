14 neue Notfallsanitäter für die Region Liezen

In der Rot-Kreuz-Ortsstelle Altenmarkt/Großreifling wurde an zwei Tagen die weiße Fahne gehisst: am 21. März und am 14. Mai 2026. Der Grund dafür war ein besonderer Erfolg für die Region Liezen. 14 neue Notfallsanitäter haben ihre Abschlussprüfung bestanden. Damit fand ein österreichweit einzigartiges Vorzeigeprojekt seinen vorläufigen Höhepunkt.

Ausbildung vor Ort

Gestartet war die Bildungspartnerschaft im Juli 2025. Das Rote Kreuz Steiermark und die Med Uni Graz arbeiteten dabei gemeinsam an der Ausbildung der neuen Notfallsanitäterinnen. Die Teilnehmer absolvierten 160 Stunden Theorie, 280 Stunden Praxis und ein 40-stündiges Krankenhauspraktikum. Die Ausbildung lief über mehrere Monate und war genau auf die Anforderungen in der Region zugeschnitten.

Besondere Wege

Im ländlich-alpinen Raum ist der Rettungs- und Notarztdienst oft anders gefordert als in Städten. Lange Anfahrtswege, kleine Teams und weite Transporte in verschiedene Spitäler gehören hier zum Alltag. Genau diese Situationen standen deshalb im Mittelpunkt der Ausbildung. Sie können in Graz oder anderen Ballungsräumen nicht so anschaulich vermittelt werden wie direkt in der Region.

Großer Erfolg

Für Mario Lindner, 1. Stellvertretender Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes im Bezirk Liezen, ist der Abschluss ein wichtiges Signal. „Seit Jahren ist die Notfallversorgung in der Steirischen Eisenstraße ein viel diskutiertes Thema. Durch dieses Vorzeigeprojekt haben wir nun mit großer Expertise und dem Willen, Probleme anzupacken, gezeigt, dass wir Probleme auf regionaler Ebene lösen können. Ich gratuliere allen Absolventen unserer Bildungspartnerschaft aus ganzem Herzen zu diesem großen Erfolg!“ Die neuen Notfallsanitäterinnen sind zwischen 23 und 45 Jahre alt und zeigten in der Ausbildung großes Engagement.

Dank an die Region

Lindner dankt auch den Verantwortlichen des Roten Kreuzes Steiermark und der Med Uni Graz. Ebenso hebt er die vielen Menschen aus der Region hervor, die an Organisation, Vorträgen und Ausbildung beteiligt waren. „Mit unseren 14 neuen Notfallsanitäter leisten wir damit einen massiven Beitrag zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung im ländlich-alpinen Raum!“ Für die Region bedeutet das: Mehr gut ausgebildete Kräfte stehen bereit, wenn schnelle Hilfe gebraucht wird.