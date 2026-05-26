Erdbeerland in der Steiermark: Hier kannst du selber pflücken

In der Steiermark wird’s jetzt saftig: Die ersten Erdbeeren vom Freiland sind da. 60 Bauernfamilien sorgen auf 150 Hektar dafür, dass du den Sommer auch schmecken kannst.

Jetzt wird’s rot auf den Feldern: Die ersten sonnengereiften steirischen Erdbeeren kommen aus dem Freiland. Damit startet die heimische Beerensaison so richtig. In den nächsten drei bis vier Wochen ist Hauptsaison für die „Königin der Beeren“. Wer glaubt, danach ist Schluss, irrt aber: Später reifende Sorten in höheren Lagen, etwa in der Obersteiermark, verlängern die Erdbeerfreude bis in den Herbst.

Reif statt gereist

Der große Vorteil der heimischen Erdbeeren liegt auf der Hand – oder besser gesagt: auf der Zunge. Sie dürfen länger reifen, werden vollreif geerntet und landen oft nur wenige Stunden später bei dir. Zu kaufen gibt es sie im Supermarkt, auf Bauernmärkten, ab Hof oder direkt vom Feld zum Selberpflücken. Weit gereiste Erdbeeren können da schwer mithalten, weil Transport und Kühlung den CO2-Fußabdruck deutlich vergrößern.

Frost und Durst

Ganz ohne Drama ist die Saison nicht angelaufen. Die steirischen Erdbeerbäuerinnen und Erdbeerbauern hatten heuer mit Trockenheit und teils auch mit Spätfrost zu kämpfen. Dank Bewässerung und Frostschutz konnten die Herausforderungen aber gut gemeistert werden. Der Regen kam schließlich doch noch – laut Landwirtschaftskammer buchstäblich in letzter Sekunde. Trotz allem wird eine gute Ernte erwartet.

Süß und leicht

Erdbeeren können mehr als nur gut ausschauen. In 100 Gramm stecken 58 Milligramm Vitamin C – mehr als in Zitronen oder Orangen. Eine kleine Schale mit 150 Gramm deckt sogar den Vitamin-C-Tagesbedarf eines Erwachsenen. Gleichzeitig bleiben Erdbeeren leicht: 100 Gramm haben nur 35 Kilokalorien. Kleiner Tipp: Je dunkler die Erdbeeren, desto reifer sind sie.

Beeren-Nachschub

Mit den Erdbeeren geht es erst los. In den nächsten Wochen reifen in der Steiermark auch Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Von Juni bis September wird die Auswahl besonders groß. Heimische Erdbeeren wachsen dabei von der Südoststeiermark bis ins obere Mur- und Mürztal. Teilweise werden sie auch in geschützten Folien- und Glashäusern kultiviert, damit die Saison früher beginnen und länger dauern kann.