Krise im Stift Rein: Rom schickt jetzt Hilfe in die Steiermark

Das älteste Zisterzienserkloster der Welt steht vor großen Herausforderungen: Immer weniger Mönche, mehr Aufgaben und die Vorbereitung auf das 900-Jahr-Jubiläum bringen Stift Rein an seine Grenzen. Jetzt greift der Orden ein.

Fast 900 Jahre Geschichte, sieben Pfarren, hunderte Gläubige und ein weltbekanntes Kloster, doch hinter den Mauern von Stift Rein wächst die Sorge. Das älteste Zisterzienserkloster der Welt kämpft mit massiven personellen Problemen. Nun soll sogar der höchste Vertreter des Ordens persönlich eingreifen. In den kommenden Monaten wird es im Stift Rein nördlich von Graz eine „ordensinterne Visitation“ geben. Angeführt wird sie von Mauro-Giuseppe Lepori, dem Generalabt der Zisterzienser und damit dem obersten Vertreter des weltweit aktiven Ordens, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

„Wir stoßen an unsere Grenzen“

Die Lage sei ernst, erklärt Abt Philipp Helm offen. Sie würden zunehmend an ihre Grenzen stoßen, wenn es um das Erfüllen unserer Aufgaben gehe, Vor allem zwei Probleme setzen dem traditionsreichen Kloster zu: Viele der Mönche sind bereits hochbetagt, gleichzeitig müssen immer weniger Ordensmitglieder immer mehr Aufgaben übernehmen. Besonders die Betreuung von sieben Pfarren im Seelsorgeraum werde zunehmend zur Belastung. Dazu kommen umfangreiche Vorbereitungen für das große Jubiläum im Jahr 2029. Dann feiert Stift Rein sein 900-jähriges Bestehen.

Ältestes Zisterzienserkloster der Welt

Stift Rein gilt als geistliches und kulturelles Wahrzeichen der Steiermark. Gegründet wurde das Kloster bereits im Jahr 1129. Damit ist es das älteste noch bestehende Zisterzienserkloster der Welt. Doch hinter den historischen Mauern wächst der Druck. Erst vor kurzem wurde die Außenfassade der Stiftskirche renoviert, weitere Sanierungen sollen folgen. Zusätzlich machte zuletzt ein Waldbrand am Mühlbachkogel dem Stift schwer zu schaffen.

Hilfe aus anderen Klöstern?

Die Hoffnung ruht nun auf Generalabt Lepori. Er soll Gespräche mit Verantwortlichen und Mönchen führen und danach Empfehlungen für die Zukunft des Klosters ausarbeiten. Eine mögliche Lösung: Unterstützung aus anderen Ländern. So würde der Zisterzienserorden etwa in Vietnam über Klöster mit viel Nachwuchs verfügen, erklärt Christian Lagger, langjähriger Berater des Stiftes. Denkbar wäre daher, erfahrene oder jüngere Mönche nach Rein zu holen. Gerade international sei der Orden stark vernetzt. Ein solcher Austausch könne laut Lagger nicht nur personelle Probleme lösen, sondern auch neue Impulse bringen.

Schwierige Jahre für das Stift

Schon in den vergangenen Jahren stand das Stift immer wieder vor Herausforderungen. Nach dem Tod von Abt Christian Feurstein im Jahr 2017 gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger schwierig. Erst 2018 wurde Philipp Helm zum Abt gewählt.