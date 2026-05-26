Hochbehälter leer: Steirische Gemeinde ruft sofort zum Wassersparen auf

Die anhaltende Trockenheit in der Steiermark spitzt sich weiter zu: In Großklein sind wichtige Hochbehälter bereits leer. Die Gemeinde fordert die Bevölkerung deshalb nun dringend auf, das Befüllen von Pools sofort einzustellen.

Die Warnungen vor Wasserknappheit in der Steiermark werden konkreter: Nachdem Experten bereits vor wenigen Wochen vor Engpässen durch Poolbefüllungen gewarnt hatten, 5 Minuten hat berichtet, schlägt nun eine weitere steirische Gemeinde Alarm. In Großklein im Bezirk Leibnitz sind wichtige Wasserreserven bereits erschöpft. Die Marktgemeinde veröffentlichte am Montag einen dringenden Aufruf an die Bevölkerung. Darin heißt es: „Bitte beenden Sie SOFORT das Befüllen von Pools sowie das Sprengen von Rasen und Gärten.“ Betroffen sind laut Gemeinde die Hochbehälter in Kleinklein und am Grillkogel, diese seien bereits leer.

Experten warnten bereits vor Wasserknappheit

Schon Ende April hatten Fachleute des Landes Steiermark auf die angespannte Situation hingewiesen. Damals wurde davor gewarnt, dass die gleichzeitige Befüllung tausender privater Pools während längerer Trockenperioden zu Problemen bei der Wasserversorgung führen könnte. In der Steiermark gibt es rund 66.000 private Pools. Besonders an langen Wochenenden steigt der Wasserverbrauch stark an, auch die steigenden Temperaturen leisten ihren Beitrag. Der hydrografische Dienst des Landes meldete bereits damals niedrige Grundwasserstände in mehreren Regionen, unter anderem im Ennstal und Murtal. Gemeinden und Wasserversorger appellierten deshalb frühzeitig an die Bevölkerung, sorgsam mit Wasser umzugehen.

Wasser für Versorgung und Einsatzkräfte notwendig

Neben der Trinkwasserversorgung spielt die Lage auch für Einsatzkräfte eine wichtige Rolle. Feuerwehren hatten zuletzt ebenfalls betont, wie wichtig ausreichende Wasserreserven, etwa für Löscheinsätze, sind. Die Gemeinde Großklein bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe und darum, den Aufruf möglichst breit zu teilen. Ziel sei es, die Wasserversorgung rasch wieder zu stabilisieren.