Trauer in der Steiermark: Bauernfunktionär stirbt bei tragischem Unfall

Der bekannte Bergbauer und langjährige Bauernvertreter Urban Prugger ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 77-Jährige galt weit über seine Heimatgemeinde hinaus als engagierte und wichtige Stimme der Landwirtschaft.

Die Nachricht vom Tod von Urban Prugger sorgt in der Obersteiermark für große Trauer. Der langjährige Bauernfunktionär aus St. Johann am Tauern kam vergangene Woche bei einem Unfall auf seinem Hof ums Leben. Der 77-Jährige war in der Region weit bekannt, nicht nur als Bergbauer, sondern auch als engagierter Interessenvertreter der Landwirtschaft. Über Jahrzehnte hinweg setzte er sich für bäuerliche Anliegen ein und war in zahlreichen Funktionen aktiv.

Unfall mit Hoflader endete tödlich

Wie bekannt wurde, lenkte Prugger am Donnerstag einen Hoflader, als das Fahrzeug umkippte. Der Altbauer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nur wenige Tage später ist die Betroffenheit in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus groß. Viele kannten ihn als bodenständigen, humorvollen und zugleich tiefgründigen Menschen.

Hinterlässt eine große Lücke

Urban Prugger prägte über viele Jahre die Landwirtschaft im Bezirk mit. Von 2006 bis 2011 war er Obmann der Landwirtschaftskammer, davor bereits zehn Jahre lang stellvertretender Obmann. Darüber hinaus engagierte er sich als Gemeinderat, leitete den Maschinen- und Betriebshilfering im Pölstal und war auch im Pfarrleben aktiv. Selbst im örtlichen Musikverein war er als Klarinettist viele Jahre ein bekanntes Gesicht. Für seine Verdienste erhielt Prugger später auch den Berufstitel „Ökonomierat“.

Noch vor wenigen Wochen öffentlich aktiv

Dass sein Tod nun so plötzlich kam, macht viele Menschen besonders betroffen. Erst vor rund einem Monat hatte Prugger noch an einer öffentlichen Diskussion zum Thema Mountainbike-Nutzung teilgenommen. Wegbegleiter beschreiben ihn als jemanden, der aufmerksam zuhörte und stets versuchte, Lösungen zu finden. Am 30. Mai hätte Urban Prugger seinen 78. Geburtstag gefeiert. Stattdessen wird er am Mittwoch, dem 27. Mai, in seinem Heimatort St. Johann am Tauern verabschiedet.