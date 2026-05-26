Chauffeur von ÖVP-Landesrat mit fast 180 km/h auf der A2 gestoppt

Mitten im steirischen „Luft-100er“ klickten die Handschellen: Der Chauffeur von ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer wurde auf der A2 bei Graz mit fast 180 km/h erwischt. Der Politiker selbst saß nicht im Auto.

Der Fahrer von ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer wurde laut Medienberichten vergangene Woche auf der A2 bei Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt.

Der Fahrer von ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer wurde laut Medienberichten vergangene Woche auf der A2 bei Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt.

Nicht nur die massive Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Südautobahn sorgte für Aufsehen, sondern auch dass es sich um den Chauffeur eines Spitzenpolitikers handelte. Der Fahrer von ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer wurde laut Medienberichten vergangene Woche auf der A2 bei Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Besonders brisant: Der Fahrer war im sogenannten „Luft-100er“-Bereich unterwegs, also jenem Abschnitt zwischen Graz-Ost und Graz-West, in dem noch bis vor kurzem aus Umweltschutzgründen Tempo 100 galt.

© Land Steiermark / Robert Binder ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer saß während der Fahrt nicht im Auto.

Fast 80 km/h zu schnell unterwegs

Laut ersten Informationen soll der Chauffeur mit knapp 180 km/h unterwegs gewesen sein. Damit überschritt er das erlaubte Tempolimit um rund 80 km/h. Wie inzwischen bestätigt wurde, handelt es sich bei dem Lenker um den Fahrer von Landesrat Willibald Ehrenhöfer. Der Politiker selbst befand sich zum Zeitpunkt der Fahrt allerdings nicht im Fahrzeug. Er nahm laut Sprecher an einem Termin beim „Pfingstdialog“ in Seggauberg teil. Auch eine dringende Dienstfahrt habe es nicht gegeben.

Führerschein sofort abgenommen

Für den Chauffeur hatte die Tempoüberschreitung unmittelbare Folgen: Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen. Der Landesrat ist seither mit einem anderen Fahrer unterwegs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert