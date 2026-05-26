1400 Mitarbeiter, 10.500 Euro Gehalt: Kages schreibt Chefposten aus

Wer künftig einen der wichtigsten Jobs im steirischen Gesundheitswesen übernehmen will, kann sich jetzt bewerben: Die Kages sucht eine neue Betriebsdirektion für das LKH Murtal, verantwortlich für rund 1400 Mitarbeiter.

Im LKH Murtal wird eine zentrale Führungsposition neu besetzt: Die Kages sucht aktuell eine neue Betriebsdirektorin oder einen neuen Betriebsdirektor für den obersteirischen Spitalsverbund mit den Standorten Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe.

Im LKH Murtal wird eine zentrale Führungsposition neu besetzt: Die Kages sucht aktuell eine neue Betriebsdirektorin oder einen neuen Betriebsdirektor für den obersteirischen Spitalsverbund mit den Standorten Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe.

Im LKH Murtal wird eine zentrale Führungsposition neu besetzt: Die Kages sucht aktuell eine neue Betriebsdirektorin oder einen neuen Betriebsdirektor für den obersteirischen Spitalsverbund mit den Standorten Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe. Der Verantwortungsbereich ist groß: Rund 1400 Mitarbeiter, mehr als 400 Betten und einer der wichtigsten Gesundheitsstandorte der Obersteiermark fallen künftig in den Aufgabenbereich der neuen Führungskraft.

Langjährige Direktorin wechselt nach Graz

Hintergrund der Ausschreibung ist ein personeller Wechsel innerhalb der Kages. Die bisherige Betriebsdirektorin Sabine Reiterer verlässt nach mehr als einem Jahrzehnt das LKH Murtal und übernimmt künftig eine neue Aufgabe in Graz. Sie folgt auf Bernhard Haas, der als Betriebsdirektor des LKH Graz II in Pension ging. Seit 2012 war Reiterer Teil des Direktoriums im Spitalsverbund Murtal und prägte die Entwicklung des Hauses über viele Jahre mit.

©LKH Murtal ie bisherige Betriebsdirektorin Sabine Reiterer verlässt nach mehr als einem Jahrzehnt das LKH Murtal und übernimmt künftig eine neue Aufgabe in Graz.

Bewerbungsfrist läuft bis 7. Juni

Die neue Betriebsdirektion soll laut Ausschreibung ab 1. Oktober starten. Bewerbungen sind noch bis 7. Juni möglich. Gesucht wird eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit wirtschaftlicher, technischer oder juristischer Ausbildung. Zusätzlich werden Kenntnisse im Krankenhausmanagement sowie Branchen- und Führungserfahrung vorausgesetzt.

Verantwortung für drei Standorte

Die Betriebsdirektion zählt zu den wichtigsten Funktionen innerhalb des Spitalsverbundes. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Organisation, Planung und Überwachung wirtschaftlicher, technischer und administrativer Bereiche. Gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor Michael Jagoditsch und Pflegedirektor Harald Tockner bildet die Betriebsdirektion das Führungsteam des LKH Murtal. Das LKH Murtal zählt außerdem zu den größten Arbeitgebern der Obersteiermark. Der Spitalsverbund dient auch als Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Graz und Wien. Für die ausgeschriebene Position nennt die Kages ein Mindestgehalt von rund 10.526 Euro brutto pro Monat.