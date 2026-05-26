Gewittergefahr am Abend: Wetter kippt in Teilen der Steiermark

Nach einem warmen und teils sonnigen Tag wird das Wetter in der Steiermark unbeständiger: Vor allem am späten Nachmittag und Abend können sich regional Gewitter bilden. Auch morgen bleibt die Schauerneigung erhöht.

In Teilen der Steiermark wird das Wetter heute noch unbeständig. Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria können sich vor allem am späten Nachmittag und Abend regionale Regenschauer und Gewitter entwickeln. Betroffen sein könnten vor allem Gebiete südlich des Alpenhauptkamms, darunter Regionen rund um die Koralpe, die Südweststeiermark sowie Teile der Obersteiermark. Vor allem in Deutschlandsberg ist mit Gewittern zu rechnen.

Raum Graz bleibt zunächst meist trocken

Im Grazer Becken war es tagsüber überwiegend freundlich und warm. Erst gegen Abend steigt auch dort die Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer oder Gewitter leicht an. Die Temperaturen liegen heute vielerorts zwischen 26 und 30 Grad. Durch die warme und zunehmend feuchte Luft können sich Gewitter derzeit rasch entwickeln.

Morgen erneut einzelne Gewitter möglich

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in der Steiermark leicht wechselhaft. Laut GeoSphere Austria startet der Tag vielerorts sonnig, im Laufe des Nachmittags sind im Bergland aber erneut lokale Regenschauer oder einzelne Gewitter möglich. Besonders in der Obersteiermark und in alpinen Regionen kann es am Nachmittag unbeständig werden. Im Süden und Osten des Landes bleibt es dagegen häufiger trocken. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen meist zwischen 23 und 28 Grad. Am Donnerstag dürfte sich das Wetter vorübergehend wieder stabilisieren. Prognostiziert werden mehr Sonne und überwiegend trockene Bedingungen, bevor es Richtung Wochenende erneut wechselhafter werden könnte.