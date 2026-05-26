Wetterumschwung: Gewitter und Regen ziehen über die Steiermark

Die Steiermark startet noch sonnig in den Mittwoch, doch das Wetter kippt im Tagesverlauf: Ab Mittag ziehen von Norden erste Regenschauer und Gewitter durch das Bundesland. Besonders im Süden wird es davor nochmals heiß.

Der Mittwoch beginnt in der Steiermark vielerorts noch freundlich und sonnig. Im Laufe des Tages nimmt die Unbeständigkeit allerdings deutlich zu. Laut GeoSphere ziehen ab Mittag erste Regenschauer und Gewitter durch das Bundesland. Bereits am Vormittag bilden sich im Bergland dichtere Quellwolken. Ab der Mittagszeit breiten sich dann von Norden her teils gewittrige Regenschauer weiter südwärts aus, 5 Minuten hat berichtet.

Süden bleibt am längsten sonnig

Am längsten trocken und sonnig bleibt es laut Wetterprognose im Süden der Steiermark, besonders entlang der Grenze zu Slowenien. Dort steigen die Temperaturen nochmals auf bis zu 31 Grad. Im Nordosten wird es mit Höchstwerten um die 26 Grad bereits etwas kühler. Mit den Regenschauern frischt auch der Wind deutlich auf. Erwartet wird lebhafter Nord- bis Nordwestwind. Vor allem am Nachmittag und Abend kann das Wetter regional rasch wechseln. Neben sonnigen Abschnitten sind auch kurze kräftige Regenschauer und einzelne Gewitter möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad.