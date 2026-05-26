Frontalcrash: Drei Jugendliche von Mopeds geschleudert und verletzt

In der Steiermark kam es am Dienstag zu einem Frontalcrash zwischen zwei Mopeds.

In der Steiermark kam es am Dienstag zu einem Frontalcrash zwischen zwei Mopeds.

Am Dienstag, 26. Mai, kam es in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem Mopedunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kurz nach 18 Uhr Richtung Stögersbach. In einem unübersichtlichen Waldstück passierte es: Eine 15-Jährige, ebenfalls aus Hartberg-Fürstenfeld, fuhr ihr entgegen und es kam zum Frontalcrash. Auf dem Moped der zweiten Lenkerin saß noch eine 16-jährige Beifahrerin.

Von Moped in den Straßengraben geschleudert

Alle drei jungen Frauen wurden von ihren Mopeds geschleudert und blieben verletzt im Straßengraben liegen. Zwei zufällig anwesende Spaziergängerinnen sahen den Unfall, leisteten erste Hilfe und verständigten das Rote Kreuz. „Die drei verletzten Personen wurden Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Oberwart verbracht“, so die Polizei. Der bei beiden Lenkerinnen durchgeführte Alkotest verlief negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Stögersbach war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften zur Fahrzeugbergung im Einsatz.