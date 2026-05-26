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/ ©Montage: Canva & ÖRK / Kellner Holly Thomas
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mopedfahrer und einen Mitarbeiter des Roten Kreuz.
In der Steiermark kam es am Dienstag zu einem Frontalcrash zwischen zwei Mopeds.
Hartberg-Fürstenfeld
26/05/2026
Unfall

Frontalcrash: Drei Jugendliche von Mopeds geschleudert und verletzt

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es am Dienstagnachmittag zu einem bösen Mopedunfall. Zwei junge Lenkerinnen krachten frontal zusammen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Am Dienstag, 26. Mai, kam es in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem Mopedunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kurz nach 18 Uhr Richtung Stögersbach. In einem unübersichtlichen Waldstück passierte es: Eine 15-Jährige, ebenfalls aus Hartberg-Fürstenfeld, fuhr ihr entgegen und es kam zum Frontalcrash. Auf dem Moped der zweiten Lenkerin saß noch eine 16-jährige Beifahrerin.

Von Moped in den Straßengraben geschleudert

Alle drei jungen Frauen wurden von ihren Mopeds geschleudert und blieben verletzt im Straßengraben liegen. Zwei zufällig anwesende Spaziergängerinnen sahen den Unfall, leisteten erste Hilfe und verständigten das Rote Kreuz. „Die drei verletzten Personen wurden Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Oberwart verbracht“, so die Polizei. Der bei beiden Lenkerinnen durchgeführte Alkotest verlief negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Stögersbach war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kräften zur Fahrzeugbergung im Einsatz.

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