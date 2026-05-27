Wind fachte Feuer an: Großeinsatz wegen brennender Strohballen

Ein Strohballenbrand in Ehrenschachen hat einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen rasch aus. Zahlreiche Feuerwehren standen bis tief in die Nacht im Einsatz.

Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wurden die brennenden Strohballen mit Transportfahrzeugen auf ein nahegelegenes Feld gebracht.

Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wurden die brennenden Strohballen mit Transportfahrzeugen auf ein nahegelegenes Feld gebracht.

Ein Feuer bei mehreren Strohballen hat am Montag, dem 25. Mai, in Ehrenschachen (Bezirk Hartberg-Fürsetnfeld) einen aufwendigen Großeinsatz ausgelöst. Vermutlich dürfte Funkenflug den Brand verursacht haben. Wegen des starken Windes breiteten sich die Flammen innerhalb kurzer Zeit massiv aus. Mehrere Feuerwehren mussten alarmiert werden.

Wind erschwerte Löscharbeiten massiv

Besonders problematisch war laut Feuerwehr der teils starke Wind. Immer wieder entzündeten sich bereits gelöschte Strohballen erneut. Daraufhin wurde Abschnittsalarm ausgelöst. Neben den Feuerwehren des Abschnittes III rückte auch die Feuerwehr Pinggau mit mehreren Fahrzeugen aus, darunter ELF, TLF 4000, HLF3 und WLF-K.

Strohballen auf Feld gebracht

Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wurden die brennenden Strohballen mit Transportfahrzeugen auf ein nahegelegenes Feld gebracht. Dort zerteilten Einsatzkräfte und ein Bagger mit Greifzange die Ballen, verteilten das Stroh und löschten die Glutnester direkt vor Ort ab. Für den Transport standen mehrere Traktoren mit Anhängern sowie LKW mit Mulden im Einsatz. Auch die Wasserversorgung stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Deshalb wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Allein die Feuerwehr Pinggau transportierte mit dem TLF 4000 und dem HLF3 rund 120.000 Liter Wasser zum Einsatzort. Dabei legten die Fahrzeuge insgesamt rund 320 Kilometer zurück.

Einsatz dauerte bis Mitternacht

Insgesamt leisteten 18 Feuerwehrmitglieder laut Bericht 156 Einsatzstunden. Erst gegen Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden. Danach begann für die Einsatzkräfte noch die Reinigung der Fahrzeuge und Geräte. Kurioses Detail am Rande: Während einer Fahrt nach Pinggau kam die Besatzung des ELF zufällig zu einem Wildunfall auf der B54 bei Friedberg hinzu. Das beschädigte Fahrzeug war zwar noch fahrbereit, wurde von den Einsatzkräften aber sicher zur nächsten Werkstätte begleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 07:23 Uhr aktualisiert